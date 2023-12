Canciones y aplausos para despedir al Mensú

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

La tierra del poeta cantó ayer sus versos. Esa Bajada Vieja de sus amores se llenó de abrazos emocionados, sonoridad y relatos de otros tiempos, evocaciones de esas imágenes de ensoñación que el Mensú regaló a su gente para toda la eternidad.



Fue la despedida de Ramón Ayala. En la misma hora que sus restos ingresaban al crematorio del cementerio de Chacarita en la ciudad de Buenos Aires. En la capital misionera y, en esa porción de suelo ribereño y aromado de azahares, músicos y músicas, amistades y vecinos se reunieron para homenajearlo con melodías y pintarlo con palabras cada uno como lo conoció sea en persona o por su arte: buen conversador, amigo inolvidable, maestro generoso, hombre enamorado de su tierra, llamador de duendes… Los restos mortales del artista ingresaron ayer al crematorio de la Chacarita. Foto: gentileza Cultura

En ronda de mate, en ronda de risas y lágrimas y aplausos, en espontánea ronda, el pueblo ramonero le dijo adiós y gracias para siempre y se comprometió a entonar su canto de sol por generaciones.



Corazones como homenaje

La convocatoria a las plantas del monumento a El Mensú, dedicado a Ramón y su obra, fue una idea de la cantante Cecilia Pahl que encontró eco en la comunidad.



Hasta el lugar naciente de Posadas llegaron los Grillitos Sinfónicos para interpretar instrumentalmente El Mensú y El Cosechero mientras que Pahl, Cecilia Simonetti y Susana Moreno unieron sus voces a la melodía. Y Rulo Rodríguez recitó un fragmento de la poesía Los Gurises para que resuene enseguida inconfundible Posadeña Linda.



“Artista inmenso”

Pahl contó que la invitación a despedir a Ramón “artista inmenso” de esta manera cálida y simbólica en su Misiones, “fue una idea que surgió como para que también desde acá podamos acompañarlo en esta despedida, a esta hora (pasadas las 11 de la mañana de ayer) los restos de Ramón Ayala están en La Chacarita y luego sus cenizas vendrán a Misiones en algún momento”, dijo y continuó, “fue una convocatoria espontánea y sin protocolos, nos reunimos las personas que lo admiramos, que lo quisimos y que no lo vamos a olvidar nunca, y estamos acá para cantar su música o para contar y compartir alguna anécdota y abrazarnos y emocionarnos”.



A su vez, Marilé Vendrell, directora de Grillitos Sinfónicos, expresó que, “nosotros tenemos ensayos los sábados a la mañana y no podíamos no estar en esta convocatoria, Ramón Ayala, su arte, es parte de nuestra vida, es parte de la vida de estos chicos, y su música va a estar siempre, va a vivir eternamente. Y la idea es que las nuevas generaciones conozcan su obra, que la puedan disfrutar, que la puedan tocar, que la puedan seguir transmitiendo a los que vendrán, porque es parte de nuestra identidad”.



La inspiración de su poesía y de su ritmo, una charla de amigos, una vivencia, fueron pasajes compartidos sobre el mediodía del sábado.



La vecina Rosa Osorio, conocida como doña Neca, trajo a la memoria los días en que la comisión vecinal que ella integraba quería hacer el paseo El Mensú en la tradicional Bajada Vieja. “Algunos vecinos se resistían, puede ser porque no entendían lo que nosotros queríamos hacer, queríamos que el barrio luzca más hermoso y que la gente conozca su historia. Después se pudo hacer el paseo y se hizo el monumento y hoy ver que vino tanta gente hasta acá a despedir al gran artista que nos regaló una canción a nuestro barrio para que lo conozcan en todas partes me llena de emoción”.



Además, entre los homenajes al Poeta del Monte, ayer se conoció la propuesta en estudio de nombrar al acceso al puerto de Posadas “Ramón Ayala”.



“El creador del gualambao y referente por excelencia de la música litoraleña deja una huella imborrable en el corazón de los misioneros y un legado que perdurará por siempre en las nuevas generaciones”, señala el comunicado acerca de esta iniciativa firmado por Rovira, en su última jornada al frente de la Legislatura misionera.

“Volverse parte del paisaje”

Ramón Ayala falleció la noche del jueves a los 96 años y luego de permanecer internado diez días en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, ciudad donde residía junto a su esposa María Teresa Cuenca, quien lo acompañó hasta el final.



La noticia de la partida del Mensú se comunicó en los primeros minutos del viernes y el velatorio se extendió durante esa jornada.



En tanto, ayer los restos del artista llegaron al cementerio de La Chacarita -acompañados por un numeroso cortejo fúnebre- y fueron cremados para que, según fuera su deseo y en fecha aún por establecer, “volverse parte del paisaje”. De esta manera, las cenizas de Ramón serán esparcidas en Misiones.



“Quería un lugar cerca del río donde haya árboles y pájaros”, había expresado María Teresa el viernes a El Territorio.



Asimismo, en horas del mediodía de ayer los restos del eterno Arandú fueron depositados en el crematorio de La Chacarita; estuvieron presentes María Teresa, colegas artistas y amigos, como el ministro de Cultura de la Provincia, Joselo Schuap y Cacho Bernal, entre otros que se acercaron a despedir al poeta.



Desde el Ministerio de Cultura de la Provincia detallaron que “efectivamente, en fecha aún por definir, sus cenizas regresarán a Misiones”.



En el acto de despedida, Cacho Bernal ejecutó el cajón peruano, interpretando el ritmo del gualambao.



También estuvieron presentes el ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer y Facundo Saravia en representación de Sadaic.

