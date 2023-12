domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Argentina será escenario del primer gobierno anarcocapitalista que no tiene antecedente en el mundo. Tal experimento será puramente argentino e implica, según la concepción difundida por quien presidirá desde hoy el país, menos intervención del Estado en la sociedad.



Según Javier Milei, la sociedad es mejor sin Estado, al que paradójicamente llegó para gobernar. Ese rumbo, en lo político y económico, es lo que votaron más de 14 millones de argentinos que le permitió ganar con 11 puntos la segunda vuelta el 19 de noviembre. Desde hoy se comenzará a conocer de qué se trata el cambio que, por lo que viene prometiendo, será drástico en todo sentido. En su promesa de campaña, que recibió el acompañamiento de la ciudadanía, anunció gran recorte presupuestario y hasta dolarización y cierre del Banco Central. Sin embargo, estos dos últimos puntos, al parecer -al menos por ahora- no los aplicaría y quedan más como una promesa de campaña.



En definitiva, tras ser electo presidente, Milei fue moderando y cambiando parte de su discurso, de prometer dinamitar el Banco Central ahora prefiere sostener que dejará de emitir billetes, como de amenazar recortes de 15 puntos del PBI del presupuesto a cinco puntos.



Al parecer el propio Mauricio Macri conoció en persona de estos giros, ya que tampoco se estaría cumpliendo aquel denominado Pacto de Acassuso, mediante el cual Macri y Bullrich se sentaron a acordar apoyo a Milei, con la condición de conseguir espacios de poder en el gobierno, pero al parecer volvieron a pasar cosas. Según Macri, las designaciones de Caputo y Bullrich fueron decisiones personales. Traducida tal expresión política, sería que no fue consensuado con él. Más allá del acuerdo, queda en evidencia que Milei debió recular con su desprecio hacia la casta política porque entre sus colaboradores hay justamente muchos políticos profesionales.



También es cierto que varios de los colaboradores presentados por el nuevo presidente, como el caso de su hermana Karina Milei a quien la llama “El jefe”, que dirigió su campaña, carecen de antecedentes políticos. Tal situación se presenta desde La Libertad Avanza como una ventaja, aunque también combina con quienes ya transitaron por el fracasado gobierno de Mauricio Macri, como sucede con quien asumirá como ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que ya ocupó similar cargo, es decir la Secretaría y el Ministerio de Finanzas y la presidencia del Banco Central durante el macrismo o la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que será parte del gobierno.



Lo cierto es que el ministro de Economía designado tiene la misión de sacar de la crisis a una de las mayores economías de América Latina, en otras áreas prometen salir a lucha contra la inseguridad y narcotráfico, pero también hacer frente a los movimientos sociales que salen con frecuencia a cortar calles en reclamos de asistencias o ayudas ante la creciente pobreza. En materia de seguridad, se conoció que quien fuera el candidato a vice de Bullrich, es decir Luis Petri, será ministro de Defensa.



Ayer completó los nombres del gabinete y la cantidad de ministerios. Además de Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete de ministros) mantiene en pie nueve ministerios: de Salud, Interior, Infraestructura, de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Seguridad, de Defensa, de Capital Humano y de Economía. Más cuatro secretarías: de Comunicación, de Energía, de Cultura y de Educación.



Hoy tras recibir la banda y el bastón presidencial, se espera conocer en detalles las primeras propuestas del nuevo gobierno y ver el tamaño y fuerza de la famosa motosierra.



Expectativas y angustias

De esta manera, el outsider promete poner orden a la política argentina, al menos en decisiones que afectarán al conjunto de la sociedad argentina. Nadie se anima a certificar qué resultados podría arrojar este experimento de ideas económicas radicales, pero crece por igual las expectativas como las angustias por lo desconocido. Si se toma en cuenta lo que viene prometiendo, Milei aplicaría medidas de shock, es decir nada de gradualismo. Pero también enfrente tendrá una sociedad que reclama soluciones o salidas inmediatas a la situación crítica del país.



Una de las primeras acciones que se espera anuncie en la jornada de hoy es la reducción del Estado y otras medidas que eviten gastos excesivos al gobierno, pero que podrían afectar enormemente a la mayoría de los 46 millones de habitantes, como los recortes de los subsidios en servicios básicos y esenciales como la luz o el transporte de pasajeros. Será parte del recorte que llegaría. Pero antes de arrancar la motosierra y cortar todo a su paso, Milei daría cuenta de cómo está recibiendo el país. Seguramente mostrará y ampliará datos sobre la crisis por la que atraviesa la Argentina, como una advertencia de lo duro que será la salida, tal como vino advirtiendo ante la llegada de la estanflación, que implica más inflación y menos crecimiento. Entre otros objetivos del gobierno, en política exterior pondría fin a la mayoría de las regulaciones sobre importaciones y exportaciones.



El primer filtro

Viene adelantando que para mañana solicitó la apertura de un período extraordinario de sesiones del parlamento argentino para enviar el paquete de reformas que pretende aplicar. En la Cámara de Diputados, será esa la primera misión de quien conducirá ese espacio, es decir del sobrino del expresidente Carlos Menem, el joven Martín Menem. Con el exmandatario riojano al parecer comparten muchas ideas, como las privatizaciones llevadas a cabo por el menemismo, cuya política volvería a aplicarse, y hasta por otro funcionario que fuera legislador durante el gobierno de Menem, el ahora designado ministro del Interior, Guillermo Francos.



De esta manera, este laboratorio de ideas tendrá un primer control en el parlamento argentino donde el libertario sólo tiene 38 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y siete de los 72 lugares en el Senado. Enfrente tendrá a todos los gobernadores, que empezaron a unirse como sucede con el espacio propio que impulsa Misiones y otras provincias, además de tener que lidiar con sindicatos y movimientos sociales. En el caso de los cuatro diputados de la Renovación misionera, integran el bloque Innovación Federal compuesta -por ahora, porque podrían sumarse- por nueve legisladores ya que se sumaron de Río Negro, Neuquén y Salta.



Por ahora, el propio conductor de la Renovación Carlos Rovira adelantó la decisión de que los legisladores de Misiones pertenecientes al espacio acompañarán con sus votos a los candidatos a presidir las cámaras del parlamento argentino, propuestos por el gobierno nacional en reconocimiento y respeto al triunfo obtenido. Un gesto que, como se verá, no se replica en Misiones por parte de la oposición.



Prueba de fuego

En cuanto a las acciones previstas por el gobierno nacional, será un gran desafío y prueba de ver, cómo soportará la sociedad cada vez más empobrecida las medidas a ser anunciadas cuando se toque aún más el bolsillo o afecte en la propia piel a cada ciudadano. Tal como afirmaba quien será por estas horas ungido presidente, no llegó a la política para conducir corderos, sino despertar leones. Pero también en el día a día del ejercicio político hay que estar muy atento para percibir desde dónde se produce el mayor rugido.



Passalacqua vuelve al gobierno

Cuando el 2 de junio de 2019 se daba a conocer que la fórmula Oscar Herrera Ahuad-Carlos Arce por el Frente Renovador de la Concordia conseguía un triunfo aplastante con más del 70% de los votos ante sus competidores, Humberto Schiavoni y Luis Pastori, de Juntos por el Cambio, se conocía otra noticia que sería el preanuncio de lo que sucedería cuatro años más tarde. Carlos Rovira, como conductor del espacio político, señalaba en ese acto, en que se festejaba el triunfo, que la gente se había quedado con ganas de más Hugo Passalacqua, quien en ese momento completaba su primer mandato de gobernador. “Sabemos todos que los misioneros se quedaron con un gusto más con Hugo. Si el pueblo quiere, puede volver en cuatro años más”, dijo por entonces Rovira.



Como respuesta, en las elecciones de mayo de este año, un porcentaje similar al de 2019 volvió a acompañar y consagrar con sus votos como gobernador a Passalacqua. Desde la Renovación promovieron desde el primer minuto la combinación de un dirigente experimentado como el caso de Passalacqua y todo el impulso del joven Lucas Romero Spinelli.



A su vez, le volverá a tocar a Passalacqua a nivel nacional un gobierno opositor. En su primera gestión tuvo como presidente de la Nación a Mauricio Macri, de Cambiemos. Fue, por entonces, administrar una época de ajustes y a raíz de tal situación, quien asumirá hoy el segundo mandato inmortalizó aquella frase de “la cosa no está fácil, y no está fácil mismo”. Situación similar se preanuncia que será ahora una época difícil por los fuertes ajustes y recortes desde la Nación que preparan en la administración de Javier Milei. Pero en Misiones corren con la ventaja de tener y seguir un modelo exitoso en lo político y en la gestión de gobierno. En otros distritos, varios gobernadores debutarán sin la solvencia necesaria para enfrentar los problemas que se vienen.



Asunción y elección de autoridades

Esta mañana, en sesión especial de la Cámara de Diputados, asumirá formalmente en su segundo período no consecutivo como gobernador Passalacqua junto al vicegobernador Lucas Romero Spinelli.



En forma previa, en sede de la Legislatura, se incorporarán a los diputados electos el 7 de mayo. En la oportunidad, todos estarán expectantes con la elección y recambio de autoridades. Porque tras 16 años, no será propuesto a presidente de la Cámara Carlos Rovira, porque esta vez será este diputado quien nomine para tal cargo al saliente gobernador y diputado electo Oscar Herrera Ahuad.



Es lo que adelantó esta semana el conductor de la Renovación, quien calificó a Herrera Ahuad como el mejor gobernador de la Argentina quien ahora concluye mandato y se apresta a iniciar tarea en el ámbito legislativo. Esa alta consideración es claramente producto de haber sobrellevado con altura la pandemia que golpeó al mundo y Misiones supo sortear sin entrar en crisis sanitaria ni económica.



La decisión de Rovira de ceder el sillón presidencial sorprendió dentro y fuera de la provincia. Representa un gesto valorable en momentos en que la pelea en todos los ámbitos es intentar conseguir un posicionamiento. Pero quien lidera la Renovación Neo, como planteó, no da un paso al costado, sino que su intención es continuar aportando propuestas también al bloque Innovación Federal. Tal como le reconoció Herrera Ahuad, tanto oficialistas como opositores en varias oportunidades de manera pública destacaron la cantidad de leyes impulsadas y aprobadas -alrededor de 200- y los más cercanos destacan sus logros, como ser el impulsor del Consejo de la Magistratura, pero sobre todo desde el espacio la capacidad de generar ideas que permitió el fuerte crecimiento económico de Misiones y haber revolucionado la educación y en varios momentos de extrema tensión en el país haber evitado cualquier enfrentamiento y enfocarse en la provincia, razón por la cual es un referente para muchos gobernantes. Además de abrir espacio a los jóvenes, como sucederá con la incorporación de un nuevo ministro jefe de Gabinete.



Claramente serán, por lo tanto, dos roles: la mayor responsabilidad de la gestión legislativa recaerá en Herrera Ahuad y Rovira, quien seguirá en el mismo ámbito, pretende enfocarse más en el fortalecimiento de la gestión política y partidaria.



Juntos impulsará otras autoridades

El interbloque legislativo Juntos adelantó que presentará una fórmula alternativa para presidir la Cámara de Representantes, planteando que de esta manera responden al compromiso con los electores y en respuesta a los partidos que integran el espacio. Ello en referencia a los once integrantes, conformados por diputados pertenecientes a la UCR, Activar y el PRO. Aunque saben que es una propuesta testimonial, porque no va a prosperar por ser minoría, sostienen que es con el objetivo de cambiar la agenda y las prioridades actuales.



De esta manera, estos diputados misioneros actúan en forma inversa al claro acompañamiento planteado desde la Renovación al espacio ganador a nivel nacional.



Ello al entender que la mayoría debe tener la responsabilidad de gobernar y proponer a quienes conduzcan el poder legislativo porque así lo pide la sociedad. Esto no se interpretó así de parte de la oposición misionera, como tampoco ocurrió a nivel nacional, donde se observa una clara dispersión y constantes luchas con el afán de intentar ocupar espacios.



En los municipios

Para hoy también se prevé la asunción de las autoridades comunales en todos los municipios, como sucederá con el inicio del segundo período de Leonardo “Lalo” Stelatto, reelecto con fuerte apoyo ciudadano en Posadas.