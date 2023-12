Comenzó en avenida Corrientes ejecución de un nuevo tramo de bicisendas

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Comenzó a ejecutarse en los últimos días un nuevo tramo de bicisendas sobre la avenida Corrientes, de la ciudad de Posadas. Las obras arrancaron desde avenida Mitre hacia Roque Pérez.



La idea de expandir las denominadas vías seguras es poder ofrecer una opción inclusiva para los vehículos no emisores de gases contaminantes.



Ya sea por una cuestión de salud, ahorro o cuidado del medioambiente, en Posadas el número de ciclistas aumenta constantemente, por lo que demarcar un espacio por donde pudieran transitar sin riesgo de accidentes es necesario.



Según se informó, el actual proyecto se integrará a la red completa de carriles para bicicletas, conectando estratégicamente distintos puntos de la ciudad y proporcionando a los ciclistas una alternativa segura y saludable para sus desplazamientos.



Las tareas en fase actual de ejecución incluyen el movimiento de suelo necesario para la creación de la vía por donde circularán estas bicicletas.



Asimismo, al igual que las bicisendas ya habilitadas, se instalará una señalización específica para garantizar una circulación segura.



Así, este tramo contribuirá significativamente a la conectividad, permitiendo la unión fluida entre las avenidas Costanera y Quaranta.



La red en Posadas comprende: en bicisenda, Acceso Oeste, avenidas Santa Cruz, Tomás Guido, Cocomarola, Roque Pérez y Roque Sáenz Peña; y en ciclovías: Tambor de Tacuarí, Trincheras de San José/Blas Parera, Francisco de Haro, Rademacher, Cabo de Hornos, Roque Sáenz Peña, además de la calle Salta.



Tiempo atrás, cuando se generó polémica por la implementación en Posadas de más ciclovías y bicisendas, el técnico en Seguridad Vial, Rubén Tamis, explicó la diferencia entre ambos tipos de estructura destinada a circular en bicicleta: “Las bicisendas son sólo demarcaciones horizontales, donde la idiosincrasia posadeña hace que no se respete y la gente estaciona sobre la bicisenda. La ciclovía tiene una separación física permanente que impide que avancen los vehículos sobre ese espacio, que además es bidireccional. La idea es armar una red de conexión no sólo para fines recreativos sino para que la gente se traslade a sus trabajos”.