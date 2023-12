Harán colectas de sangre en Caps

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Se harán dos colectas de sangre en los próximos días en Posadas para concientizar sobre la importancia de la donación y así cubrir las demandas del sistema sanitario provincial.



Una de ellas será este martes 12 en el Caps 4 ‘La Picada’, de 8 a 12. La próxima semana, el martes 19, se realizará lo propio en el Caps 8 ‘Rocamora’ de 8 a 12.



Los interesados deben solicitar turnos al WhatsApp al 376-4334071, asistir con DNI y no estar en ayunas.



Entre los motivos que hacen que no se pueda donar sangre se cuentan varios como no estar en buen estado de salud general, no tener entre 18 y 65 años, pesar menos de 50 kilos en la balanza y haberse realizado tatuajes, piercings, tratamientos invasivos o cirugías en los últimos seis meses.



Una vez que el interesado supera esa entrevista en la que descartan que no haya anemia o tenga algún problema en la presión arterial se pasa al sector de donación. Se le limpia el brazo y se extrae sangre por un lapso de diez minutos.