"Un corazón para Iker", la campaña solidaria que nació en Santa Fe por un pequeño de 10 años

Bajo el lema "Un corazón para Iker", la movida que refleja la urgencia de un niño de 10 años que requiere de un donante de corazón para someterse a un trasplante ya superó las fronteras de Santa Fe, provincia donde vive el chico en cuestión, y se volvió una causa nacional. Dicha intervención es su única opción de vida y, por lo tanto, la llegada del órgano es de absoluta prioridad.

El joven padece una cardiopatía dilatada desde su nacimiento, afección que se agravó el pasado 19 de septiembre y potenció un marcado deterioro del estado de salud del pequeño oriundo de la provincia de Santa Fe. Justamente allí comenzó un intensivo tratamiento que no fue suficiente para contrarrestar el avance de la enfermedad y, en consecuencia, debió ser trasladado a la sede del Hospital Italiano ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

En el centro salud del barrio porteño de Almagro, los médicos que asisten al niño confirmaron la necesidad y urgencia de un trasplante de corazón. Por esta razón, desde el 12 de octubre, Iker integra la lista de espera de donantes del Incucai. A dos meses de ello, la angustia se agudiza día a día, dado que "su corazón no da más. Está cada vez peor", señaló Daniel, su papá, en diálogo con Crónica.

El testimonio del hombre da cuenta de que ya no sobra el tiempo. Al respecto, detalló que "hace cinco meses que se vino abajo. Se siente peor cada día. Ya no come. Por un lado resiste, pero no tiene muchas fuerzas". En este contexto desesperante, Daniel se refirió a la vital importancia de la donación de órganos.

En este sentido, el papá de Iker expresó: "Necesitamos concientizar respecto a la donación de órganos pediátricos. Entiendo el dolor que implica perder a un ser querido a tan temprana edad y que se nieguen a donar sus órganos. Pero deben saber que salvarán las vidas de otros chicos que están sufriendo como mi hijo".

Una campaña de información y concientización se impulsa a partir de la cuenta de Instagram "Un corazón para Iker", en la cual incluso se visualiza al propio niño rogando por la aparición de un corazón sano.