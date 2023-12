Detectan un agujero en el Sol más grande que 60 Tierras

sábado 09 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Un enorme agujero oscuro, que se abrió en la superficie del Sol, más ancho que 60 Tierras o más de cinco veces el diámetro de Júpiter, está desatando un potente viento solar que barre el Sistema Solar. Según varios medios científicos, se trata de un agujero coronal, que también estuvo lanzando potentes corrientes de radiación inusualmente rápida, conocidas como viento solar, directamente hacia la Tierra.



Aunque el resultado no hizo saltar las alarmas, manifestándose simplemente como una leve tormenta solar, el agujero en cuestión contribuye a un patrón mayor de acontecimientos solares desencadenados a medida que nos acercamos al máximo solar. La magnitud y disposición de esta anomalía, que surgió cerca del ecuador solar el 2 de diciembre, alcanzando una expansión máxima de unos 800.000 kilómetros en 24 horas, no tiene precedentes en esta fase del ciclo solar. Aún no



está claro cuánto tiempo permanecerá este agujero, pero agujeros coronales anteriores perduraron más allá de una rotación solar (27 días).