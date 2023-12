El ministro resaltó los avances conseguidos en la secundaria y los desafíos en primaria

sábado 09 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El ministro de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff, sostuvo que el sistema educativo de Misiones es sólido. Quien el 10 de diciembre cumplirá cuatro años de permanencia en el cargo, relativizó al menos en la provincia la posibilidad de la aplicación del sistema de voucher como idea surgida del nuevo gobierno nacional, aunque está claro que las decisiones económicas que puedan tomarse desde mañana en la Nación afectarán al conjunto de la sociedad. Destacó que la provincia tuvo enormes mejoras y menor nivel de deserción en la secundaria. Apuntó que el desafío presente es mejorar ahora la primaria.



¿Qué relación o porcentajes hay en Misiones, entre escuela pública o de gestión privada?

Aproximadamente es 70% a 30%. Para nosotros la educación es pública total, que puede ser gestión pública y gestión privada. Lo que tiene de particular la provincia de Misiones es que tiene un Servicio Provincial de Enseñanza Privada Misiones (Spepm), que es un órgano del Ministerio de Educación y es el encargado del control y el acompañamiento de las escuelas de gestión privada. Pero hay un gran compromiso financiero por parte del gobierno provincial en el sostenimiento de los sueldos de las escuelas privadas.



Tenemos entendido que prácticamente el 100% del sueldo del personal docente lo cubre el Estado provincial. ¿Es así?

Es así. Por eso decía que hay un compromiso financiero muy importante del Estado provincial con el sostenimiento de las escuelas privadas, que no pasa en otras provincias.



El concepto que plantea el nuevo gobierno nacional de que todo lo que se pueda privatizar debe estar en manos de los privados, ¿sería muy complejo aplicarlo en Misiones?

Creo que eso es más un título que una política. Agitar la idea de que todas las escuelas van a ser privadas me parece, primero, un error, y segundo, una afirmación temeraria. Porque el sistema educativo del país es provincial. O sea, toda la educación obligatoria depende de las provincias, no de la Nación. El Ministerio de Educación de la Nación en realidad tiene una jurisdicción directa sobre las universidades y sobre algunas escuelas nacionales.



Por lo tanto, es muy limitada la acción que puede hacer un Ministerio de Educación de la Nación si no hay acuerdo provincial. Por lo tanto, si nosotros -yo hablo de la provincia de Misiones, no de otras provincias- en estos 20 años hemos priorizado la educación, hemos invertido en la educación, hemos innovado en la educación, entonces me parece que hay que poner el discurso en el punto justo. Es decir, la educación de la provincia de Misiones va a seguir igual, porque depende de la Provincia, porque depende de fondos provinciales, prácticamente en su totalidad, y no va a tener ningún cambio. Puede ser, sí, que la situación económica del país afecte a la educación como afecta a todos los sectores y tengamos programas nacionales que no sean lo mismo. De hecho, ya lo hemos tenido en estos dos años, una merma de fondos nacionales. Pero hay que darles tranquilidad a los padres, a los estudiantes, que el sistema educativo de Misiones es sólido, funciona y va a seguir funcionado.



Para redondear este tema, en definitiva: ¿el sistema de vouchers o cupones está lejos de implementarse en Misiones?

Creo que el sistema de voucher nunca estuvo presente, más que una declaración y una idea. Es algo que yo lo estudié en su momento. Pero realmente no es un sistema sencillo. Los sistemas tienen que ser simples para funcionar, no tienen que ser complejos. ¿Para qué hacerlo si este otro sistema funciona? Es más una cuestión ideológica. Y, bueno, sintetizando la respuesta a tu pregunta, por supuesto el voucher nunca podría imponerse a nivel nacional si no hay acuerdos de las provincias.



¿Cómo se encuentra la escuela técnica en Misiones?

La escuela técnica en la provincia es muy dinámica. Subimos un 16% la matrícula de la escuela técnica en estos cuatro años y aumentamos la participación femenina. Estamos en un 43% contra un 36% nacional. Es decir, un número importante. Lo que dice también que las chicas están encontrando en la escuela técnica una salida para sus estudios.



Se acaba de presentar también un informe sobre el desempeño en secundaria. ¿Cuál fue el resultado?

Hablando de política, empezamos en 2020, veíamos cuando asumimos en 2019 que uno de los grandes problemas que tenía la educación era la secundaria. Es algo que lo vemos muy claro en todo el país, no solamente acá y también en otros lugares del mundo. En la secundaria, a los 15 años, los chicos dejaban la escuela. El 50% de los chicos que empezaban el primer año no terminaban la escuela, un número muy fuerte. Entonces empezamos a trabajar en la idea de una política de transformación de la escuela que nos permitiera, primero, identificar cuáles eran esas razones y después tratar de construir una escuela que pudiera dar respuesta a los requerimientos de los chicos y que nos ayudara, no solamente a la retención, sino a la continuación y finalización de los estudios. Y con la Escuela de Innovación (que comenzó a funcionar en Posadas en marzo de 2020) por expreso pedido del ingeniero (Carlos) Rovira, empezamos con el equipo que ahora estamos en el Ministerio de Educación, con Rosana Cielo Linares, con Alejandra Pacheco y con otras personas que nos ayudaron en el diseño de la escuela. Y ese diseño de escuela dijimos tiene que ser el modelo de la escuela secundaria de la provincia de Misiones y, de ahí, empezamos a escalar ese modelo. Y a partir de ahí empezamos a diseñar una política y sumamos actores institucionales y financieros.



Y con esos equipos, más los nuestros empezamos a hacer una transformación de la escuela. Primero la formación docente, el diseño curricular, el diseño de la infraestructura adecuada, el seguimiento de datos para poder ver evidencias y si esa información oportuna nos sirva para continuar. Y así hicimos una muy buena formación. De las 400 escuelas, tenemos 195 escuelas trabajando con este modelo. Formamos a 400 directivos en una formación específica de liderazgo escolar, después formamos a los docentes de lengua, matemática y ciencia para que trabajen juntos y creamos una figura que se llama Date, Docente de Acompañamiento en las Trayectorias Educativas, que es más que la persona que acompaña, sino que es el dinamizador y el que busca que el chico no deje la escuela. El que cuando el chico deja la escuela lo busca y lo trae y nos sirvió muchísimo, de hecho los números que estamos cerrando estos primeros cuatro años, esta semana ya incluso presentamos el libro de la transformación con experiencia y nos hemos dado cuenta que en comparación, todavía no están en la transformación y han hecho mejoras importantes, por ejemplo la tasa de egreso aumentó en casi un 10% en las escuelas que no están en la transformación pero un 25% en las escuelas que están en la transformación.



La matrícula creció un punto en las escuelas que no están en la transformación y cinco puntos en la escuela que está en la transformación. También ha sido interesante la idea de la participación estudiantil. Teníamos 25 centros de estudiantes cuando subimos y hoy tenemos casi 160, también hemos tenido mucho trabajo en lo que tiene que ver con la construcción del proyecto de vida y ahí fue me parece la clave del éxito de esta propuesta. Tenemos más estudiantes en la escuela secundaria porque le encuentran un sentido a la escuela; eso es lo que necesitaba, a ver para qué van a la escuela. Ahora aprenden, les sirve, les gusta y se quedan en la escuela y de hecho, como dato del año pasado como este año, que tuvimos que desdoblar cuartos años. Antes teníamos siempre dos primeros, dos segundos, dos terceros, un cuarto y un quinto. Ahí se notaba el corte, que en cuarto ya los chicos dejaban. Ahora en casi 100 escuelas tuvimos que pasar dos terceros y dos cuartos, que ya después se transforman en dos quintos.



Entonces hemos elevado muchísimo y eso la verdad que es de un gran trabajo, de mucha gente, de un muy buen equipo de toda la provincia, porque las escuelas de transformación están en toda la provincia y es un gran legado.



¿En cuanto a la escuela primaria, sí tienen desafíos por resolver?

En la escuela primaria, la matrícula está muy bien, hemos elevado también. Ahí el problema es el tema de la alfabetización que es un programa que nosotros estamos pensando; es un plan de alfabetización a partir del año que viene. Esto obviamente va a depender de la nueva gestión, pero no podíamos, por nuestros recursos, por nuestros equipos, necesitábamos hacer un foco en alguna de las dos cuestiones. Bueno elegimos hacer foco en la secundaria, pero ahora, creo que debemos trabajar en la alfabetización porque si bien hemos mejorado los números, sobre todo en las pruebas Aprender después de la pandemia, todavía estamos bajos en lenguas y matemáticas.

El inicio del ciclo lectivo

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definió el calendario escolar 2024. De esta manera para el próximo año está previsto que el 22 de febrero sea la presentación del personal docente y no docente, el 4 de marzo el inicio de clases para los niveles inicial, primario, secundario y sus modalidades. El 25 de marzo, el inicio de clases del nivel superior y, entre el 15 y 26 de julio, el receso escolar de invierno y el 20 de diciembre, la finalización de actividades administrativas y de evaluación para todos los niveles y modalidades.