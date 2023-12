"El legado musical que nos deja es maravilloso", Richard Cantero sobre Ramón Ayala

viernes 08 de diciembre de 2023 | 15:29hs.

Ramón Ayala falleció el jueves por la noche, a los 96 años. Se encontraba internado en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires, en estado delicado desde hace poco más de 10 días a causa del agravamiento de un cuadro de neumonía. Su memoria y su obra quedan presentes en el corazón de la tierra colorada por haber sido un artista inigualable.

"Está en nuestra vida desde siempre, esa es la verdad. De las primeras canciones que todo el mundo sacó al comenzar a tocar la guitarra desde chico, siempre estaban presentes las de Ramón, 'Posadeña Linda' sobre todo", afirmó el músico Richard Cantero, en conversación con Acá te lo Contamos por Radioactiva (100.7).

A su vez, señaló que "dentro del colectivo musical, los músicos del rock fueron los primeros en poner muy en alto a Ramón Ayala; había una búsqueda de música puramente misionera y una resistencia sobre el gualambao, pero Ramón ya se había embarcado en esta maravillosa misión de su vocación, de mostrar el gualambao como una música puramente propia y misionera".

"En la década del 80 y a comienzo de los 90, el folklore era zamba, chacarera y la otra expresión era el tango. Cuando en la peña sucedía el chamamé, se cortaba un poco la cosa. Recién a partir del nuevo siglo la identidad musical se vuelca en torno a las producciones misioneras y aparece esta reivindicación del gualambao, primero entre los músicos del rock, que no eran precisamente músicos folklóricos", aclaró.

Asimismo, puso el foco en que "el escenario, los grupos y los contextos no son fáciles. En el ambiente del folklore local se decían muchas cosas que no estaban buenas, que no eran de aliento, y sin embargo tenes artistas que comenzaron su carrera en el primer disco de Mercedes Sosa con dos canciones de Ramón".

El músico recordó también que, hace algunos años, había grabado un disco homenaje al Mensú, incluyendo una versión instrumental de 'Mi pequeño amor'. "Me encontré en un evento con Ramón y le dije que quería que escuche un 'arreglo' que le hice a su canción, le decimos así a una versión que no es exactamente la que grabó el compositor, cuando hay alguna variación. Él me clavó la mirada y me dijo '¿estaba muy mal, che?'", relató riendo.

"Por suerte, le gustó la versión y la escuchó en vivo en el Montoya. Tuve su agrado en la devolución y tuve la oportunidad de llevarlo a mi estudio y, a partir de ahí, hicimos una experiencia con los chicos de la Murga", ahondó.

En este sentido, reflexionó sobre la extensa trayectoria y obra artística que dejó Ramón Ayala a la comunidad. "El legado musical que nos deja es maravilloso, de una espiritualidad profunda y de una poesía inigualable", manifestó. "Definitivamente, es el compositor y el músico más importante de la región, y uno de los más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas. Es un compositor infinito, eterno", expresó.