Servicios reducidos por la Inmaculada Concepción

viernes 08 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

La Municipalidad de Posadas informó sobre el funcionamiento de los servicios que se prestarán este viernes, día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y feriado nacional.



En ese marco, la comuna señaló que no habrá recolección de residuos durante la jornada y se restablecerá el trabajo mañana en su horario habitual.



Por tal motivo desde la comuna capitalina se pidió a los vecinos que no saquen de sus domicilios las bolsas de basura para evitar minibasurales y la proliferación de alimañas.



Asimismo, el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), estará fuera de servicio este viernes durante todo el día.



En Oberá el municipio comunicó que se prestarán normalmente los servicios de recolección de residuos, distribución de agua, camión atmosférico y barrido y limpieza.



En Puerto Rico la comuna dijo ayer que debido al feriado nacional no habrá recolección de residuos durante todo el día de hoy.



En lo que respecta al sistema de salud, también el Hospital Doctor Ramón Madariaga, de Posadas, reducirá hoy la atención en el marco del día de la Inmaculada Concepción de María.



Si bien no habrá atención por consultorio, se mantendrá activa la Guardia de Emergencias.



De igual manera a este nosocomio trabajarán los demás centros de salud de la provincia, limitando la atención a las urgencias que puedan presentarse en la jornada festiva para la comunidad católica.