Paulatino incremento en las ventas en comercios de Eldorado

viernes 08 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Las ventas en supermercados y carnicerías de Eldorado muestran un leve aumento respecto de las semanas anteriores, por compras que realizan los clientes previendo las fiestas de fin de año. Los comerciantes son optimistas sobre el movimiento de las próximas semanas.



“Hasta el momento, se nota un incremento en las ventas, aunque no muy grande. Muchos clientes van haciendo algunas compras anticipadas, sobre todo en productos cárnicos, temiendo que haya aumentos antes de fin de año. Después hay muchas consultas, averiguación de precios, pero seguro las ventas aumentarán a medida que pasen los días”, comentó Alejandro, propietario de un supermercado mediano.



Respecto de los precios expresó: “Aumentaron mucho y eso complica las ventas. Por ejemplo un pan dulce de los más baratos y de una marca conocida sale alrededor de $2.000, $2.200. Un budín chico desde los $800. Pero igual algo se vende por el miedo a que aumenten”.



En cuanto a la carne, dijo que depende del corte pero un kilo para asado parte de los $6.000, más o menos. “Después están los cortes especiales que nos están reservando como el peceto que se utiliza para hacer vitel toné que es una comida típica de fin de año. Y por último nos están haciendo reservas para las reuniones que suelen hacer las empresas, como costillares enteros”, resaltó.



Ramón es propietario de un comercio que, para las fiestas de fin de año, suele vender sidra y pandulces por caja y sostiene lo mismo. “Hay muchas consultas por el momento y se están vendiendo las cajas empresariales, esas que se suelen regalar, pero todavía no al mismo nivel que el año pasado. Por supuesto las cajas dependen del contenido que lleven dentro y hay de distintos precios también dependiendo de las marcas de los productos. Las más económicas que tenemos ahora son de $8.000, y pueden llegar hasta los $15.000. Una caja de sidra de una marca conocida ronda los $6.500, una caja de pan dulce de 8 unidades de segunda marca alrededor $9.000 depende si es con frutas abrillantadas o con chips de chocolate que es más barato”, detalló.



Asimismo, explicó que se consiguen algunas marcas más baratas, “pero el año pasado hicimos la experiencia y no se vendió mucho. Lo que vimos es que las segundas marcas son las más vendidas, por la diferencia de precio que es bastante grande respecto a las de primera marca”. Por su parte, Mariano atiende el sector de carnicería de un local comercial y cuenta que “siempre en años anteriores ya había pedidos de lechones, o cosas menos comunes como cabritos, o corderos. Pero este año no hay mucho. Lo más pedido sigue siendo el lechón ya que es más barato. El precio nosotros lo tenemos alrededor de $3.600 el kilo. Pero sabemos que algunos particulares en las redes lo venden a $3.000, pero no tienen los costos que tenemos nosotros y como no hay plata, la gente intenta buscar ahorrar y comprar lo más barato”.



“Pero somos optimistas, cerca de fin de año, cuando se cobra el aguinaldo, aumentan las ventas. El problema es que con la inflación que hay no podemos saber los precios para ese entonces”, determinó.



En cuanto al precio del choclo, uno de los alimentos más consumidos para realizar comidas regionales, el Mercado Concentrador Zonal suele publicar ofertas y varían desde $1.300 a $1.800 la docena con chala, y $2.000 ya pelado.

Disparidad de precios y búsqueda de ofertas, protagonistas de la cena navideña