Posadas habilitó la temporada de playas en sus dos balnearios

viernes 08 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Se llevó a cabo ayer el lanzamiento de la temporada de playas bajo el lema ‘Posadas linda en verano’, con la vuelta del colectivo interplayas, actividades recreativas y balnearios habilitados todos los días de 8 a 20.



En este sentido, el director general de Deportes de la Municipalidad, Renzo Romero, contó que diseñaron un programa integral de actividades.



La propuesta estará disponible para todas las edades y para personas con discapacidad, con el objetivo de brindar alternativas deportivas y recreativas. “Sabemos que Posadas está cada vez más linda y despliega año a año a miles de turistas que llegan a esta ciudad para visitar familiares, conocer, buscar experiencias únicas y creativas . Los guardavidas son fundamentales para disfrutar de un verano seguro y por ello quiero resaltar que ya tenemos el cuerpo completo de profesionales tanto para el balneario El Brete como para el de Costa Sur”, detalló.



Ambas playas estarán habilitadas de 8 a 20 todos los días.



Entre las actividades que se podrán realizar durante el verano, habrá natación y canotaje para todas las edades. Además se suman fútbol, básquet, funcional, zumba, voley, yoga, aquagym y newcom, este último destinado a personas mayores.



“Incorporamos embarcaciones adaptadas, lo cual nos permite brindar canotaje para personas con discapacidad motriz. Por otra parte también tendremos torneos relámpago de deportes de playa para aquellos que buscan un poco más de competencia. Hemos planificado para los fines de semana torneos que pondrán a prueba las habilidades deportivas de las infancias, jóvenes y adultos por igual”, resaltó Romero.



A su vez, se realizarán eventos especiales que fusionarán música, arte y deporte, creando un ambiente festivo para la comunidad. En tanto, el colectivo interplayas volverá a funcionar a partir de mañana con salidas desde las terminales Unam y Quaranta y la playa de El Brete.



“Tendremos eventos especiales que fusionarán la música, el arte y el deporte, creando un ambiente festivo para la comunidad. Entre estos, vamos a encontrar un evento en el que vamos a invitar a todos los grupos de baile que existen en la ciudad y a los gimnasios. La idea es que en las dos playas se conforme un escenario abierto, donde van a poder brindar ritmos variado para que toda la gente que esté en las playas y la que se acerque a realizar actividad física, puedan participar”, añadió el director municipal de Deportes. Estas actividades también se extenderán a los barrios con días y horarios a definirse, para que los vecinos que no puedan acercarse a los balnearios tengan una opción recreativa cerca.



Cuidados en las playas

Por su parte, el director de Deportes Náuticos y Costanera de Posadas, Isaac Villalba, aconsejó a los visitantes que sigan las recomendaciones de los guardavidas, más allá de leer la cartelería. “Ellos pueden decir -teniendo en cuenta las condiciones climáticas- recomendaciones, lugares, lugares de acceso, lugares no permitidos, lugares peligrosos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, como ellos son los que están 24 horas ahí con el uso y la operatividad en la parte segura, van a dar la mayor cantidad de recomendaciones y también van a informar sobre el código de banderas, cuándo se puede, qué significa un silbato”, mencionó.



Asimismo, resaltó que ante inestabilidad del tiempo o descargas eléctricas, por precaución proceden a evacuar la playa. Para esto, un grupo de evacuación colocará las banderas roja o negra. Para esta tarea, trabajan en conjunto con efectivos de la Policía de Misiones y con la Prefectura.



“Ante problemas, inconvenientes o urgencias por algún problema de salud o asistencia que tengan que hacer en primeros auxilios, se trabaja en conjunto con la Red de Traslados. Los dos balnearios funcionan con un operativo de seguridad y con un operativo de evacuación”, sostuvo. Y postuló: “Quizás sea una temporada más movida teniendo en cuenta cómo se viene comportando el tiempo”. Además, hizo hincapié en que es importante tener en cuenta el tiempo porque de estar soleado a las dos horas puede haber una descarga eléctrica con lluvias.



Los guardavidas que brindan asistencia tienen un protocolo de evacuación que se practica y se entrena constantemente para dar una respuesta más rápida.



“Tenemos horarios para cobertura de seguridad acuática de 8 a 20. Es un horario de cobertura por asistencia ya sea en el agua, afuera y hoy en día los balnearios funcionan como un punto de pedido de ayuda”, aseveró Villalba.