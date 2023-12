Karina y el Kun se cruzaron: “No le hablo más”

viernes 08 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Karina La Princesita admitió que recientemente se cruzó con Sergio ‘Kun’ Agüero en Miami, en el marco de los premios Martín Fierro Latino que se celebraron la semana pasada. Sin embargo, la cantante no se refirió al encuentro con su ex de la mejor manera.



“El Kun se ganó un Martín Fierro Latino, ¿lo saludaste?”, le preguntó un notero. Con cara de desconcertada, dio una respuesta tajante y sin lugar a dobles interpretaciones. “Ni en pedo. ¿Cómo lo voy a saludar? Yo no hablo más con la gente que pasó por mi vida hace mucho”. “No, no”, dijo contundente. “Pasó hace mucho eso. Yo tenía cinco años... Estaba en preescolar mas o menos”, ironizó.