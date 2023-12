Detallan cómo se distribuyó la coparticipación en la región

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

La provincia de Chaco es la que más fondos de la coparticipación neta recibió este año dentro de las provincias del NEA, en contraste con la provincia de Misiones que se ubica en último lugar. Es lo que surge de un nuevo informe de coyuntura regional elaborado por los economistas Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas, de la Fundación Mediterránea, a través del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), que cuenta con un equipo de economistas profesionales dedicados tiempo completo a la tarea de investigación.



Según ese trabajo, en términos per cápita la Coparticipación Neta de la provincia de Formosa es la más alta dentro de la región del NEA, seguida por la provincia de Chaco, luego la provincia de Corrientes y por último la provincia de Misiones.



Por otro lado, en cuanto a la asignación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias “vemos que las provincias oficialistas se vieron más beneficiadas que las provincias opositoras, ubicándose en el segundo lugar la provincia de Chaco y en el sexto lugar la provincia de Formosa (del top diez provincias que más fondos recibieron). En segundo lugar, al analizar las transferencias que realiza la Nación a las provincias de la región, se observa que Chaco es la que recibe la mayor cantidad de fondos destinados a financiar los gastos del sector privado y los de las instituciones provinciales y municipales, como así también para financiar a otras entidades del sector público; por otro lado, la provincia de Corrientes recibe casi el 50% de los fondos totales del NEA destinados a financiar las universidades nacionales”, sostiene en el informe ejecutivo.



Finalmente, “consideramos relevante analizar el Proyecto de Presupuesto Nacional 2024 que le fue asignado a cada provincia del NEA; se observó que los montos previstos, en comparación al Presupuesto Nacional 2023, registran un aumento que supera el nivel de inflación anual acumulado hasta el mes de octubre del corriente año, destacándose la provincia de Formosa. Asimismo, la provincia de Formosa es quien recibe un mayor presupuesto por habitante, seguida por la provincia de Corrientes; en tercer lugar, se encuentra Misiones y, por último, la provincia de Chaco. No obstante, también cabe aclarar que estos los montos presupuestados son claramente más bajos que la inflación estimada para 2024 por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM)”.



Sobre la coparticipación

El informe recuerda que la ley 23.548, establece que la distribución del monto recaudado por la coparticipación es el siguiente: el 42,34% se destina en forma automática a la Nación, el 54,66% en forma automática a las provincias, el 2% para el Fondo de recupero de las Provincias de Buenos Aires (1,57 %) Chubut, Neuquén y Santa Cruz (0,14% cada una) y el 1% es para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.



Detalla que durante el período enero-octubre del corriente año, la provincia de Chaco recibió un total de 420.885 millones de pesos, la provincia de Formosa 315.439 millones de pesos, la provincia de Corrientes 307.044 millones de pesos y la provincia de Misiones 261.575 millones de pesos



Al comparar en términos reales (es decir, descontando la inflación) el último bimestre del 2023 (septiembre–octubre) versus igual período del año anterior, se observa que los montos de Coparticipación Neta perdieron poder adquisitivo en todas las provincias del NEA; en la provincia de Misiones un 1,6%, en la provincia de Corrientes un 1,5%, en la provincia de Chaco un 1,3% y en la provincia de Formosa un 1%. Entre las explicaciones a estas caídas de la coparticipación, “encontramos al programa ‘compre sin IVA’ implementado a partir de septiembre del corriente año por el gobierno nacional en el rubro alimentos y bebidas (este tributo se coparticipa con las provincias). Otro hecho destacado fue que a partir de octubre del corriente año se incrementó el monto mínimo por el cual los asalariados pagan el impuesto a las ganancias, tributo que se coparticipa. Sumado a que el poder legislativo sesionó para que los trabajadores en relación de dependencia no paguen más este tributo a partir de enero del 2024”. El informe señala otras diferencias, durante los primeros diez meses del 2023, la provincia de Formosa recibió 509,4 mil pesos por habitante en términos de Coparticipación Neta, la provincia de Chaco 339,7 mil pesos por habitante, la provincia de Corrientes 267,3 mil pesos por habitante y la provincia de Misiones 200,9 mil pesos por habitante.

Especifican la distribución de los ATN

El informe también aborda lo distribuido a través del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).



Este corresponde al 1% del monto total recaudado por los tributos impuestos por el Estado Nacional, y está destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.



En el presupuesto inicial del año 2023 el monto previsto para el fondo ATN fue de 54.196 millones de pesos, mientras que el total transferido a las provincias durante los primeros diez meses del corriente año rondó los 32.636 millones de pesos (39,8% menos que lo previsto).



Durante el período analizado el Fondo ATN se asignó a 20 de las 23 provincias argentinas (quedando excluidas las provincias de Córdoba, Corrientes y Mendoza).



La provincia de Buenos Aires fue la que más dinero recibió en concepto de ATN (24,3% del total), seguida por la provincia de Chaco con el 8,3% del total. Dentro de las diez provincias que más fondos recibieron también se encuentra la provincia de Formosa, a la cual se le asignó el 5,7% del total transferido.



Por otro lado, la provincia de Misiones se encuentra dentro de las cinco provincias con menos porcentaje asignado del Fondo ATN. La provincia de San Luis y la provincia de Misiones recibieron el 2,8% del total (cada una), la provincia de Entre Ríos el 2,5%, la provincia de Río Negro el 2,3% y la provincia de Tierra del Fuego recibió solamente el 0,9%.