El puerto de Posadas suma un nuevo escáner para el control de cargas

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El puerto de Posadas recibió la llegada de un importante escáner para el trabajo diario. El artefacto será utilizado por la Aduana que funciona en el lugar, para agilizar el proceso, tal como ocurre en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz.



Al respecto, el presidente de la Administración Portuaria de Posadas y Santa Ana (Appsa), Ricardo Babiak, contó a El Territorio que se trata de un aparato que ya había sido solicitado por el gobierno de la Provincia, haciendo intensas gestiones con el director general de Aduanas, Guillermo Michel.



“Desde mitad de año se estaba solicitando un escáner para el puerto, para que la carga no vaya hasta el puente para escanear y que se efectúe ese trabajo directamente en el puerto. Eso también nos va a dar la posibilidad de agilizar la habilitación del depósito fiscal, porque ya tenemos el escáner”, explicó Babiak.



El nuevo aparato se trata de un escáner de camión, o sea que escanea el contenedor directamente en el vehículo que ingresa al puerto para la exportación. Si bien la provincia ya tiene su escáner en el depósito fiscal, es uno de pallet que sirve para la consolidación.



Pasos a seguir

Babiak manifestó además que ayer comenzó el ensamblado del equipo; posteriormente se va a poner en operatividad y se va a calibrar. Toda esa labor la lleva adelante la misma empresa proveedora del equipo y una vez que esté operativo y calibrado, van a comenzar las pruebas.



“Estimamos nosotros que la puesta en funcionamiento del escáner llevará un tiempito de todas formas, pero bueno es un gran paso para el puerto porque vamos a agilizar lo que es el tráfico, el transporte carretero hacia el puerto, el ingreso y la salida hacia el puerto, acortando ese transit time del camión”, aseveró el presidente del puerto de Posadas.



Seguidamente, agregó que “además vamos a tener la posibilidad de brindar nuevos servicios, con la habilitación de lo que va a ser el depósito fiscal próximamente”.



“El escáner va a ser operado por técnicos radiólogos de Aduana, y lo que no hay que dejar de mencionar es la gran voluntad de la gente del personal de Aduana y los funcionarios de Aduana local, y sobre todo las gestiones del gobierno provincial, del ingeniero (Carlos) Rovira con el ministro (Sergio) Massa, que fue quien se había comprometido a mandar el escáner, a instalarlo en el puerto de Posadas para agilizar lo que es el comercio exterior”, determinó en esa línea Babiak.



Consolidación

Desde el 2019 que la Provincia tiene la autorización para operar en la terminal de Nemesio Parma. En todo este tiempo, acondicionó el lugar, adquirió maquinaria pesada, capacitó el personal y se realizaron las gestiones necesarias para que el puerto pueda operar.



En febrero de este año se dio el puntapié inicial y comenzaron a funcionar con plenitud, trabajando con empresas exportadoras de diferentes productos, como pasta celulosa, té y madera aserrada, entre otros. Justamente con estos productos estará saliendo el convoy número once este sábado.



Asimismo, desde septiembre pasado, se inició una conexión directa desde Posadas hacia el puerto de Zárate, reemplazando de esta manera el anterior destino que era Rosario. Con este recorrido se agilizó en gran medida el trámite, pues desde Zárate se realiza la conexión directa con Montevideo (Uruguay) hasta enviar el producto a Estados Unidos, uno de los principales socios comerciales de Misiones.