Recomiendan aplicar la lógica de las Olimpíadas en el aula

Tras los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés), que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que fueron dados a conocer esta semana, recomiendan hacer foco en la comprensión de problemas.



En diálogo con El Territorio, la coordinadora provincial de las Olimpíadas Matemáticas Argentina (OMA), Carmen Ríos, recomendó aplicar la lógica del concurso al aula.



“Estuve mirando los problemas de la prueba y son problemas elementales para chicos de 15 años, pero que un chico que está participando en la Olimpíada de Matemática lo puede hacer en sexto grado. No son problemas difíciles, simplemente se trata de comprender la consigna y poder resolver el problema”, detalló.



A su vez, dijo que según lo que puede observar en las clases de matemáticas de los colegios mayormente se realizan ejercicios de cálculo. “Les interesa muchísimo a los docentes de secundaria que sepan dividir en términos, sacar un ejercicio combinado, sumar fracciones sin saber qué significan las fracciones, para qué sirve o cómo representarlas. Me parece que lo que falta en la escuela secundaria es que no se les dé tantos ejercicios combinados, sino más comprensión de problemas elementales que van a resolver en la vida”, aconsejó la profesora.



Asimismo, destacó la importancia de comprender matemáticas no solamente para quienes siguen una carrera de las ciencias duras sino porque es una herramienta que ayuda a resolver problemas. Cada año, Ríos trabaja en las OMA con distintas Epet, el Colegio Nacional, una Escuela de Comercio y otros.



“Las escuelas y los profesores no participan de las Olimpíadas de Matemática ni se interesan por participar. Se concentran en realizar una serie de ejercicios más allá de si servirá o no en el futuro, pero falta comprensión según lo que pude observar”.



Pruebas Pisa

Precisamente, los resultados de las Pisa arrojaron que siete de cada diez estudiantes argentinos no logran el nivel mínimo de desempeño en matemática. En tanto, en lectura y ciencia son cinco de cada diez alumnos los que no alcanzaron los niveles básicos. Así lo revelaron los resultados.



Estas evaluaciones en las tres áreas de conocimientos se tomaron en la Argentina durante septiembre del año pasado a más de 12.000 alumnos secundarios de 15 años de 457 escuelas públicas y privadas de todo el país.



El operativo de estas pruebas, que son trienales, debería haberse realizado en 2021, pero, por el contexto de aislamiento que impuso la pandemia, se postergó para 2022.



“Desde la primaria se debe hacer foco en otras tareas. Lo que noto es que muchos docentes les dan multiplicaciones, terminan la multiplicación y se les da un problema. Entonces los chicos buscan los números que hay que multiplicar dentro del problema sin comprender el texto. En la olimpíada nosotros les damos un tema en particular en el que tienen que resolver de cualquier manera, ya sea con suma, resta, multiplicación, división, de atrás para adelante, con un cuadro, es decir que ellos tienen que buscar resolver”, explicó en cuanto a la metodología de la OMA.



En tanto, afirmó que la Olimpíada de Matemática sirve para que los maestros comprendan cómo podemos enseñar a los chicos y para poder mejorar los resultados de estos operativos nacionales.



“Lo que hacemos es revisar cómo están aprendiendo en primaria y secundaria y en vez de explicar, por ejemplo, que un número mixto se realiza de tal manera y nosotros buscamos hacer la representación de qué significa eso para que el chico entienda”.



De igual forma, invitó a las escuelas y a los padres que si quieren participar pueden ingresar a la página de Facebook OMA Misiones para contactarse.



“Necesitamos apoyo del gobierno y de los demás funcionarios para visibilizar este concurso y reforzar los conocimientos de matemáticas”.



Y cerró: “ Está comprobado que el chico que participó en la Olimpíada, por más que no llegó a un mundial, avanza bien en la escuela secundaria y avanza bien en la facultad”.