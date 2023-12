Aseguran que Tini y Yatra están juntos

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Hace unos días Sebastián Yatra confirmó su separación de Aitana, la actriz y cantante con la que estuvo saliendo el último tiempo. A raíz de esta ruptura, sorpresivamente se volvió a instalar una posible cercanía entre el colombiano y su ex, Tini Stoessel, quien también está soltera luego de finalizar su noviazgo con Rodrigo De Paul.



Paula Varela fue la encargada de contar los detalles en Socios del Espectáculo: “Él confirmó su separación de Aitana y lo que me dicen a mí es que viene teniendo charlas hace tiempo con Tini. Incluso desde que ella blanqueó la separación con De Paul”. Y agregó: “Me dijeron también que se están viendo pero no lo blanquearán hasta estar seguros”.