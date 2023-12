Caravana de tradición y fe, en honor a María de Itatí

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

En la madrugada de ayer y últimas horas del martes, cientos de peregrinos partieron en bicicleta y otros vehículos de apoyo rumbo a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, en el pueblo homónimo de Corrientes. Y Posadas no fue la excepción, ya que en las primeras horas del día, partió una concentración de biciperegrinos desde la Rotonda de la ciudad capital. En una procesión de fe y devoción, todos los años y desde hace más de 30, los devotos de María de suman en caravana y recorren unos 270 kilómetros -con paradas fijas en diferentes localidades- hasta llegar a la ciudad correntina en la víspera del 8 de diciembre, día en que se conmemora la Inmaculada Concepción de María, una fecha importante para la comunidad católica.



Entre los ciclistas que estiman llegar hoy cerca del mediodía a Itatí, se encuentra Jorge Omar Ferreira, quien dialogó con Radioactiva acerca de la experiencia de peregrinar y la importancia de la fe en el recorrido.



“Salimos a las 4 de la mañana desde la rotonda, ya pasamos Ituzaingó y antes del mediodía (de ayer) llegamos a Itá Ibaté . Ahí nos quedamos a descansar y pasar la noche”, detalló sobre el recorrido del primer día pedaleando, que los encontró con un poco de lluvia por el camino.



También adelantó que la procesión partirá de Itá Ibaté a la madrugada de hoy con el fin de arribar a Itatí alrededor del mediodía “si todo sale bien y nos acompaña el tiempo”.



En la entrada al pueblo los esperará un sacerdote para una ceremonia de bendición y bienvenida. Tras el sacrificio, muchos se quedarán en Corrientes para la serenata a María -que comienza a la hora cero de mañana- y celebrar las misas y otras actividades que se llevarán a cabo en el marco de los festejos marianos, durante el fin de semana largo. Cada ciclista partió a Itatí para cumplir su promesa y ofrecer un sacrificio. Foto: Natalia Guerrero Previo a la salida, todos se encargaron de ajustar detalles para viajar seguros. Foto: Natalia Guerrero Muchos se acercaron hasta la rotonda para despedir a los ciclistas. Foto: Natalia Guerrero

Una devoción de años

Fiel devoto de María de Itatí, Omar participó de la primera peregrinación en bicicleta desde posadas que se llevó a cabo en 1980. Desde entonces, participa cada vez que puede, renovando su fe y entregando su sacrificio.



“Participé en más de 30 peregrinaciones ya. Hoy, con 64 años no recuerdo si tenía 19 o 20 la primera vez que me uní. Pero recuerdo que me largué por curiosidad, con una bici prestada y amigos que hice en la parroquia Inmaculada Concepción”, detalló el devoto.



“Era muy diferente a lo que es la peregrinación ahora. Hoy en día está todo mucho más aceitado. Antes, se paraba en a descansar y uno se acercaba a los costados de la ruta para pedir leche recién ordeñada, pan casero, o solicitar asistencia en algunas de las pocas casas que había”, agregó contando la travesía.



Con tantas bicicleteadas encima, también aseguró que ninguna procesión es igual a la anterior y que la experiencia vivida en cada año es única e irrepetible.



“Es una muestra de fe tremenda. El sacrificio que uno hace por su familia, por sus amigos, por el pedido de salud de alguien, por uno mismo; o para cumplir con una promesa por algo que se dio, es verdaderamente un sacrificio que solo se cumple con fe”, resaltó destacando que además de los peligros de la ruta, surgen otros como “que se pincha la bici, que las piernas no responden, que el calor sofoca, que el viento pega en contra, problemas de salud y más”. Sin embargo, “el condimento esencial es la fe en nuestra virgencita, para llegar a destino a pesar de las dificultades”.