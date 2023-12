El 73% de los alumnos no logró un nivel mínimo en matemática

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

Siete de cada diez estudiantes argentinos no logran el nivel mínimo de desempeño en matemática. En tanto, en lectura y ciencia, son cinco de cada diez alumnos los que no alcanzaron los niveles básicos. Así lo revelaron los resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés), que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que fueron dados a conocer ayer.



Estas evaluaciones en las tres áreas de conocimientos se tomaron en la Argentina durante septiembre del año pasado a más de 12.000 alumnos secundarios de 15 años de 457 escuelas públicas y privadas de todo el país.



En Misiones participaron 194 estudiantes de siete establecimientos de diferentes localidades de la provincia y las autoridades locales están a la espera de los resultados discriminados por región.



Es la primera vez que la evaluación se realizó de manera digital a través de computadoras que estaban a disposición de los estudiantes.



Análisis de datos

Una vez difundidos los datos, el Observatorio Argentinos por la Educación analizó los resultados nacionales y concluyó que el país no presenta cambios significativos en los puntajes tras la pandemia de Covid-19, en comparación con los números de 2018.



Sin embargo, señalaron los autores del informe, Martín Nistal, Eugenia Orlicki, Leyre Sáenz Guillén y Víctor Volman, que persisten los bajos desempeños académicos.



En la comparación con las cifras que obtuvo el resto de América Latina, el país quedó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Perú y Colombia en las tres áreas evaluadas, según ese informe. Sin embargo, el Ministerio de Educación de la Nación destacó que, al tomar el promedio de todas las naciones de la región, la Argentina queda debajo en Matemática, igual en lectura y arriba en ciencias.



Así, de los 81 países y economías que participaron de las evaluaciones, según el informe del Observatorio, la Argentina quedó en el puesto 66, en matemática; en el 58, en lectura, y en el 60, en ciencias. En 2018, se ubicó en la posición 63 -de 79- en lectura; en la 71 en matemática -fue la peor nota y cayó 9 puntos con respecto a 2012, con un 69% de los estudiantes con bajo desempeño- y en la 65 en ciencias. Unos niveles inferiores en los dos primeros casos con respecto a 2012, donde el país ocupó el puesto 58 en lectura y 57 en matemáticas y se mantuvo en el mismo en ciencias.



En el caso de la Argentina, las últimas evaluaciones internacionales en las que participó fueron en 2018 y 2012, ya que en 2015 fue excluida del ranking trienal por la Ocde, luego de considerar que la muestra tomada un año antes, de 7.500 alumnos pertenecientes a 238 escuelas públicas y privadas del país, no era representativa y sí insuficiente.



Nistal, coordinador de investigación del Observatorio de datos de Argentinos por la Educación, analizó: “Es la primera prueba internacional en la que participa el país pospandemia. Es por eso que había una expectativa general después del debate de la educación y de las escuelas cerradas. Hubo grandes caídas -de los desempeños- en muchas partes del mundo y la Argentina fue una excepción. Si bien se mantienen en niveles bajos y sigue mostrando resultados muy malos particularmente en matemática, los niveles se mantuvieron en las tres áreas. En los países de la Ocde, si bien el promedio es mayor, la caída se sintió más. Al ser un resultado pospandemia, tiene un tinte positivo porque podría ser catastrófico, no fue tan grave como algunos se imaginaban”.



Los números en Matemáticas

Respecto de matemáticas, el 72,9% de los estudiantes argentinos no lograron los niveles mínimos de desempeño. El promedio de estudiantes de la Ocde por debajo de ese nivel es 31,1%.



Mientras que en relación a la región, Costa Rica (71,9%), Colombia (71,4%), Perú (66,2%), México (65,8%), Uruguay (56,6%) y Chile (55,7%) tuvieron mejores resultados que la Argentina. En tanto, sólo el 0,3% de los alumnos argentinos se ubican en los dos mejores niveles de desempeño, mientras que en los países de la Ocde, el 8,7% lo alcanzan. Esta proporción es inferior a la de Uruguay (1,0%), Brasil (0,6%), Chile (0,6%) y Perú (0,5%).



Lectura y ciencia

Los resultados en lectura muestran que el 54,5% de los estudiantes no alcanzan los niveles considerados mínimos. El promedio de los estudiantes de los países que componen la Ocde que están por debajo de ese nivel representa el 26,3%. Aunque en el de América Latina es de 55,3%. Este porcentaje es mayor que el de Brasil (50,3%), Chile (33,6%), Colombia (51,4%), Costa Rica (47,1%), México (47%), Perú (50,4%) y Uruguay (41,1%). En tanto, los estudiantes con mejores desempeños apenas alcanzan el 1%, un valor menor a los de Brasil (1,8%), Chile (2,5%), Colombia (1,1%) y Uruguay (2,1%). Para la Ocde, el promedio es 7,2%.



En la Argentina, el 53,9% de los estudiantes se ubica por debajo de los niveles mínimos de desempeño en ciencias. El número que obtuvo el país en este área fue de 406 puntos y mejoró de los 391 puntos que había conseguido en 2006. Así, quedó posicionado en el puesto 60 de 81. De la región, supera a Brasil y a los mismos cinco países que en lectura y matemática (Panamá, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana).



De acuerdo a estos resultados, son cinco de cada diez alumnos los que no alcanzaron los niveles básicos que establece la Ocde.