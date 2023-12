Cristina Kirchner se despidió de los trabajadores del Senado y habló sobre su futuro

martes 05 de diciembre de 2023 | 18:17hs.

Cristina Fernández de Kirchner se despidió de los trabajadores del Senado, en un breve acto en la intimidad del Congreso. La Vicepresidenta saliente habló sobre su futuro a partir del 10 de diciembre, cuando el presidente electo Javier Milei asuma en el cargo, en una ceremonia que tendrá varios condimentos especiales.

Ante los trabajadores allí presentes, Cristina Kirchner dejó unas palabras, en sus últimos días al frente de la presidencia del Senado. La escena se vio reflejada en un video que circuló por las redes sociales este martes.

"No me voy a ningún lado. Ya saben donde encontrarme", dijo emocionada Cristina Kirchner en el Senado. Alimentó así los rumores sobre su rol político a partir de diciembre próximo.



De este modo, Cristina Kirchner dio pistas sobre su actividad en la política, a días del cambio de gobierno. "Voy a estar acá cerquita, a dos cuadras en el Patria", exclamó frente a los trabajadores del Senado, que emocionados vitoreaban a la Vicepresidenta.

En un evento que se realizó en el Salón Malvinas Argentinas del Anexo -el ex edificio de La Caja- aprovechó para despedirse de los empleados del Senado y se realizó la colocación de un cuadro de Maradona y de las Islas Malvinas.

Con esto, Cristina Kirchner, quien ya había dicho que no se retiraba de la política sino de los cargos, comienza a dar las primeras pistas de cuál será su futuro a partir del próximo 10 de diciembre cuando se suceda el cambio de mando y asuman Javier Milei y Victoria Villarruel la Presidencia y Vicepresidencia de la Nación.

En otro paso de sus palabras frente a los empleados CFK hizo referencia a que los argentinos “nos merecemos vivir mejor”. “Basta con las operaciones de los micrófonos ensobrados en cuanto a que el ‘kirchnerismo’ o ‘Cristina’, cuando no, quiere quedarse con las autoridades del Senado. Tanto la Presidencia Provisional del Senado como la Presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza”, ratificó, en lo que fue su primera definición respecto al posicionamiento sobre el futuro político como oposición.