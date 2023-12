Quejas de camioneros por la demora para cruzar la frontera

martes 05 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Las largas filas de camiones en el acceso Sur de Posadas se volvieron recurrentes y ayer nuevamente se volvieron a formar, mientras los transportistas aguardan y realizan los trámites para poder cruzar a Paraguay. Esto genera malestar en camioneros que deben esperar horas hasta incluso días para poder continuar los viajes.



En este sentido, Walter, posadeño que se desempeña como camionero internacional, expresó en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7 que “hace un día que estoy en la fila. Soy misionero de Posadas. Soy chofer internacional, ando por todo el Mercosur y ahora me tocó estar acá en la fila para pasar a Encarnación. Efectivamente, suele pasar la primera rotonda del acceso sur la fila”.



El camionero hizo hincapié en que hace falta un centro de frontera integrado que esté pensado para prever la llegada de la gran cantidad y demanda de camiones. “Yo creo que hoy Misiones, con la infraestructura que tiene, tendría que tener un centro de frontera de primer nivel. Es lo que le está faltando, porque no puede ser que acá en el Acceso Sur tengamos 5 o 6 kilómetros de fila. Nadie se preocupa, no hay policía ni tránsito, no hay servicios, no tenés baño, agua fría ni caliente”, reclamó.



“Hay que tener en cuenta que también crece la demanda, crece el movimiento de mercadería entre países. No es más como hace 30 años, que cruzaban tres o cuatro camiones, hoy acá sobre la cinta asfáltica tenés 50 camiones”, expresó.



Una de las preocupaciones tiene que ver con el resguardo de la mercadería. “Acá los camiones quedan a la intemperie. Si bien está resguardado por los seguros, por la forma en que se transporta la mercadería, tanques, ciders y contenedores, tienen que tener una playa exclusiva para camiones donde esté todo integrado”, advirtió el transportista.



Otro punto es la seguridad que se pone en riesgo por la acumulación de camiones sobre la banquina. Actualmente, la Ley de Tránsito 24.449 establece que la banquina es la línea contigua a una calzada pavimentada, definida como una zona de detención por fuerza mayor o como una vía de escape en caso de emergencia. Según el artículo 48, está prohibido usarla como un carril más de circulación fuera de los casos de emergencia.