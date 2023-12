Lanzan guía municipal de atención al ciudadano

martes 05 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

El Concejo Deliberante posadeño presentó la “Guía Amiga”, se trata de una serie de pautas a ser utilizadas por los agentes de la institución, no sólo para aquellas áreas que se encuentran en contacto directo con el ciudadano, sino también para todos los niveles de cargo y responsabilidades.



Al inicio de la presentación, el presidente del Concejo, Horacio Martínez, celebró la implementación de dicha herramienta que contribuirá a mejorar la labor de todos los agentes y subrayó la importancia de afianzar los valores de la institución por medio del fortalecimiento de los vínculos con la comunidad: “Esto no es un manual cerrado que no puede ser modificado, sino más bien uno que contiene una serie de pautas que seguir para tratar al ciudadano y para que a éste le cueste menos acceder a los servicios que el Concejo Deliberante tenga para ofrecer”.



“Está es una guía amiga no restrictiva que nos da algunas pautas para atender situaciones. Aparte de nuestra oficina de formación, muchos profesionales e instituciones trabajaron para la elaboración de esta guía. Esto también estará de forma digital en la página del Concejo Deliberante y esperamos que otras instituciones puedan replicar está iniciativa”, añadió la directora de Capacitación y Formación del deliberativo, Mariana Andrujovich. Según indica la guía, estarán reflejados contenidos básicos e indispensables necesarios para la atención al ciudadano desde la perspectiva de derecho: atención a las personas con discapacidad, atención a personas mayores, atención al turista local y extranjero, y otros.