Tras 50 años de rock, Kiss se vuelve virtual

martes 05 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Kiss, una de las bandas más emblemáticas del rock mundial, dio su último concierto el sábado en el Madison Square Garden, en el marco de la gira despedida “End Of The Road”, y anunció que su legado continuará a través de avatares digitales.



Después de que la banda formada en 1973 tocó “Rock and Roll All Nite”, la última canción del set de despedida, el grupo dejó de verse, luego de que el cantante y compositor Paul Stanley le dijo al público que seguirían presentes “en sus sueños” al comunicar: “El final de este camino es el comienzo de otro camino”.



La formación abandonó el escenario antes de que en las pantallas se mostrase a los Kiss virtuales.