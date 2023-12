Por casos de arbovirosis implementan bloqueos sanitarios en Posadas

lunes 04 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

Tanto los bloqueos sanitarios como los ciclos de descacharrado y el operativo Liraa (Levantamiento Rápido de Índices de Aedes aegypti) conforman algunas de las acciones efectuadas de forma preventiva para combatir la propagación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue y la chikungunya, acentuada por las constantes lluvias. Estos procedimientos tienen mayor efectividad si cada persona realiza tareas de limpieza y mantenimiento en su respectivo domicilio, principalmente en el patio.



“Hoy estamos en alerta. En las provincias de Salta, Jujuy y Chaco hay muchísimos casos de dengue, como en ciertas zonas de Brasil y de Paraguay. Está circulando el dengue y el chikungunya también. Esto se ve agravado porque mucha gente ya ha tenido dengue y una nueva infección puede ser más grave. A esta situación, se suma la cuestión climatológica de mucha lluvia, que propicia la cantidad de criaderos de mosquitos”, advirtió el director de Vigilancia Epidemiológica de la Municipalidad de Posadas, Fabricio Tejerina.



En conversación con El Territorio, precisó que los bloqueos sanitarios se llevan adelante luego de que el Ministerio de Salud Pública informe sobre algún caso sospechoso o confirmado de dengue o chikungunya. A partir de esto, detalló que “se hace la aplicación de insecticidas en la vivienda de la persona y en las que están alrededor para matar cualquier mosquito que pueda seguir contagiando; la aplicación se hace en dos ciclos”.



“Venimos haciendo hasta tres bloqueos por semana. No hay una zona específica de la ciudad que tenga más demanda. Encontramos al mosquito y casos sospechosos en toda la ciudad”, dijo. A su vez, ahondó que “el mosquito, luego de picar a una persona enferma y absorber esa sangre que tiene el virus, no contagia de manera automática, sino que tienen que pasar entre 7 y 9 días hasta que pueda contagiar a otra persona”.



En este sentido, aclaró que se recomienda fumigar solamente ante la sospecha o confirmación de un caso y subrayó que “la fumigación no tiene efectos preventivos ni cumple su efecto si las personas en sus domicilios no limpian, cuidan, ni eliminan lugares que acumulan agua y puedan ser criaderos de mosquitos”. Asimismo, consideró que se evalúa ejecutar el próximo operativo Liraa en marzo del año que viene, aunque todo dependerá de cómo avance la situación epidemiológica local y regional.



Por otra parte, el director de Vigilancia Epidemiológica especificó que los operativos de descacharrado se planifican en conjunto a la dirección vecinal, la delegación municipal y el cronograma de servicios públicos de cada barrio, dando aviso uno o dos días antes para que las personas puedan sacar sus cacharros.



“Dependiendo del tamaño del barrio o de la chacra, sacamos seis o siete camiones -de 2,5 toneladas cada uno- por 4 o 5 sectores. Pero servicios públicos y la delegación municipal también sacan su parte”, explicó.



Además, indicó que los principales criaderos de mosquito se dividen en cuatro grupos, más allá del tamaño, la forma y el material. “Los baldes de pintura son aproximadamente el 30%, después encontramos neumáticos de todo tipo, plantas de agua, floreros y portamacetas, y tanques de reserva de agua o tachos grandes. Entre esas cuatro categorías está el 70% de los criaderos que encontramos”, puntualizó.



“Vemos que cada vez hay menos cosas que la gente quiere tirar. Siguen acumulando cosas que dicen que van a utilizar y se transforman en criaderos de mosquitos; ese es el gran problema de la acumulación”, remarcó Tejerina. “Recomendamos, una vez por semana, limpiar y vaciar recipientes que acumulen agua, sobre todo después de la lluvia”, concluyó.



En la mayor parte de Posadas se efectuaron entre dos y cuatro ciclos de descacharrado y, dentro de las cuatro avenidas principales, en un ciclo se retiraron cinco toneladas de cacharros. Según la zona en la que se hayan repetido más ciclos, la acumulación aumenta entre seis y diez toneladas, 11 y 20 toneladas, y 21 y 37,5 toneladas.

En cifras

132.987 Se registraron en Argentina 132.987 casos de dengue: 124.007 autóctonos, 1.617 importados y 7.363 en investigación.

30% Los baldes de pintura son el 30% de los criaderos, después se encuentran neumáticos de todo tipo, plantas de agua, floreros y portamacetas.

2.319 A nivel nacional, desde la semana 1/2023 hasta la 46/2023 se registraron en Argentina 2.319 casos de fiebre chikungunya.

Misiones tuvo 319 casos de dengue y 404 de chikungunya

Según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación, Misiones registró 319 casos de dengue, de los cuales 290 son autóctonos y 29 importados.



El informe se confeccionó con información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud notificada desde enero hasta el 19 de noviembre.



En las últimas cuatro semanas, 15 departamentos pertenecientes a cuatro jurisdicciones de la región NEA registraron casos confirmados autóctonos o en investigación: Misiones (Capital y Eldorado), Chaco (1º de Mayo, 25 de Mayo, Bermejo, Comandante Fernández, Libertador General San Martín, Quitilipi, San Fernando, Sargento Cabral, Presidencia de La Plaza), Corrientes (Capital y San Luis del Palmar) y Formosa.



Durante este año, la mayor circulación en la provincia correspondió al subtipo DEN-1. A nivel nacional, durante la presente temporada se registró en el país circulación predominante de DEN-2 identificándose en el 78,82% de los casos.



A nivel nacional, en el mismo período de tiempo epidemiológico, se registraron en Argentina 132.987 casos de dengue: 124.007 autóctonos, 1.617 importados y 7.363 en investigación.



El brote epidemiológico de dengue del 2023 es el mayor registrado tanto en magnitud como persistencia en comparación con los brotes epidemiológicos de las temporadas 2015/2016 y 2019/2020.



Chikungunya

Por otra parte, en cuanto al chikungunya, se reportaron -en Misiones- 404 casos de los cuales: 361 fueron autóctonos, 4 están en investigación y 39 importados.



A nivel nacional, desde la semana 1/2023 hasta la 46/2023 se registraron en Argentina 2.319 casos de fiebrechikungunya.



En nueve jurisdicciones han informado la circulación viral autóctona de fiebre chikungunya en su territorio durante esta temporada: Buenos Aires, Caba, Córdoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Salta y Santa Fe. Se suman un caso en Entre Ríos, un caso en Mendoza, dos casos en Santiago del Estero, y un caso en Jujuy en investigación.