Reprograman la Fiesta del Litoral y suman otra noche

Desde el pasado jueves y durante el fin de semana, el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez fue epicentro de fiesta y alegría. La realización de la 54° edición de la Fiesta Nacional de la Música del Litoral convocó a cientos de misioneros, además de una larga grilla de artistas -nuevos y consagrados- que desfilaron por el Alcibíades Alarcón hasta la noche del sábado.



La última noche festivalera debía realizarse ayer. Sin embargo, y por las inclemencias del tiempo, la cuarta antorcha debió postergarse para el jueves y viernes de esta semana, sumando una noche a la edición de este año.



Los cambios en el cronograma se llevaron a cabo con el objetivo de salvaguardar la integridad de los asistentes y trabajadores involucrados, así como a los artistas que entran a escena.



Desde la Municipalidad destacaron que se agregará una fecha al programa para reacomodar a los artistas que no pudieron participar el sábado (por el mal tiempo) y a los que no pudieron presentarse ayer. En tanto, durante la semana se proporcionará información detallada respecto a la composición de las grillas y el cronograma de ambas jornadas.



Desde la organización tambien resaltaron que el festival “es un evento emblemático que rinde homenaje a la vasta herencia musical de la región, y esta decisión de posponer la celebración busca garantizar que todos los amantes de la música puedan disfrutar plenamente de este espectáculo tan esperado”.



Taco, suela y chamamé

La tercera antorcha festivalera abrazó a los misioneros con una brisa fresca que regaló la lluvia al despedirse del cielo en la tarde del sábado. Los números artísticos se retrasaron y algunos se pospusieron porque la organización retardó el inicio de la jornada, no obstante, hubo música y baile para todos los gustos.



El Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento, con la dirección del talentoso Luis Marinoni, estrenó un nuevo cuadro en homenaje a Madame Lynch, la princesa de la selva, figura trascendental en la historia del Paraguay.



Virginia Gambin, compositora de Colonia Unión le puso todo el fulgor de la galopera y el chamamé para que los bailarines profesionales y amateurs apasionados salieran a la pista a bailar o lo hicieran en las mismas escalinatas del anfiteatro.



La noche iba transcurriendo y el público se preparó a la 1 para dar la bienvenida a Raly Barrionuevo, el cantante y compositor santiagueño, que pisó por primera vez el escenario del Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. Visiblemente emocionado, el nacido en el pueblo de Frías, arrancó su repertorio con Luna Cautiva, popular pieza del cancionero que supieron interpretar otros grandes como Jorge Cafrune y Argentino Luna.



Solo sobre el escenario junto a tres guitarras, un bombo y un piano, éste último no lo pudo utilizar por problemas técnicos, el cantautor regaló sus melodías a los espectadores misioneros y de la región por poco más de una hora. También fueron cantados Samba para usted, Chacarera del sufrido, Samba y acuarela (con la misionera Cecilia Simonetti), Ey paisano, Chacarera del exilio, Alma de Rezabaile y Somos nosotros.



Ya transcurrida la noche, Os Gauchos y Grupo Irundy volvieron a despegar a la gente de sus asientos a puro taco y suela, para dejar el ambiente servido a Los Alonsitos que cerraban la tercera antorcha festivalera.



Uno de los momentos mas emotivos de la noche se vivió justamente de la mano de Os Gaúchos, quienes provocaron emoción con su enriquecido sonido y un sentido homenaje.



El año pasado, Juan Cena, líder del grupo, fue consagrado como artista revelación del festival, un reconocimiento que según su hijas representó “un sueño cumplido para papá, porque el siempre amó nuestro festival”. Y este año, tras su fallecimiento en agosto pasado, sus hijas tomaron la posta y siguieron con el legado familiar.



Por eso, la presentación del sábado invitó a todos a disfrutar de una experiencia emotiva e inolvidable. El repertorio llevado a escena fue en homenaje a Cena. Además, se hizo entrega de un reconocimiento especial por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo, en honor a su valioso aporte a la música sertaneja en toda la provincia. “Es una noche muy emocionante, estamos felices y orgullosas porque papá amaba la música, esa era su fuerza y también lo que le dio impulso y ganas de seguir durante sus últimos días. La consagración del año pasado en este mismo escenario fue un mimo a toda su trayectoria, a su entrega y pasión por nuestras raíces. Estamos orgullosas y muy conmovidas”, destacó Eugenia Cena, hija del artista, en diálogo con El Territorio. Respecto a seguir con el legado de su padre, señaló que “representa un gran orgullo y alegría. El nos transmitió ese amor por la música, por esta fiesta, y nos llena el corazón mantener su memoria viva ante un marco de público tan imponente”.



Mensú de Oro

Otro gran momento de la noche fue la entrega del Mensú de Oro que en esta edición llegó a las manos del gran Zamba Quipildor. El reconocimiento se dio luego del espectáculo que brindó el artista sobre el escenario mayor y contó con una gran ovación del público. Zamba Quipildor fue ovacionado por un público que coreó todo su repertorio. Foto: Víctor Hugo Paniagua

Con guitarras de cuerdas y una voz auténtica de la expresión folclórica, los espectadores aplaudieron de pie hasta la ultima nota.



“Recibir este reconocimiento significa mucho, muchísimo para mí, por todo lo que representa una consagración como esta”, dijo el artista en diálogo con la prensa, tras recibir el galardón.



Además, el creador de la Misa Criolla agregó: “Llevo cantando 65 años y lo que pasó esta noche es realmente muy lindo. No esperaba ver esa reacción de la gente, ese respeto. Todos cantaron conmigo. El respeto fue realmente hermoso, me llevo un recuerdo hermoso, una gran experiencia”.