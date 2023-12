Duki se lució en River junto a invitados

lunes 04 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

Duki, el máximo referente del trap argentino, coronó en la noche del sábado su debut en el estadio de River, con un repaso por todas sus eras musicales y el soporte de invitados estelares.



El rapero de 27 años, junto a una banda calibrada para rockear el repertorio, dominó durante dos horas el escenario. En un tramo del show reflexionó: “La gente percibe la tristeza como algo negativo, pero no lo es. Es algo que nos fortalece. Si estás triste, hablá de ello. Yo soy hombre y he llorado. Aquellos que creen que está mal llorar son cobardes y carecen de valentía. Si alguien los llama cagones por llorar, ustedes respondan: ‘Vos sos un cagón por no querer mostrar tus emociones, gil’”.