Eddie Murphy y ‘La calle de la Navidad’

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:00hs.

El reconocido actor y comediante estadounidense Eddie Murphy protagoniza la nueva comedia “La calle de la Navidad”, con la que tras una extensa trayectoria de décadas con títulos, hace su primera película del ya clásico género de fiestas de fin de año.



“Escuché a alguien decir que ‘De mendigo a millonario’ y ‘Un príncipe en Nueva York’ tiene lugar alrededor de la época navideña, pero no eran filmes con temas navideños, sino que ocurrían alrededor de esa época. Entonces sí, esta es mi primera película navideña-navideña”, repasó Murphy en charla con Télam sobre esta nueva propuesta dirigida por Reginald Hudlin, ya disponible en la plataforma Prime Video.



“Pensé que después de 40 años haciendo cine, es genial lanzarte a algo que no has hecho antes”, sumó