Esperan una evaluación del país en la asunción

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

Guillermo Francos, próximo ministro del Interior, adelantó que el próximo domingo 10 ante la Asamblea Legislativa reunida en el Congreso el presidente electo realizará “una evaluación del país” y ofrecerá un mensaje sobre “cómo va a encarar los temas a resolver que quedan pendientes” en la Argentina.



“Javier Milei le hablará a la Asamblea Legislativa y al pueblo argentino, seguramente haga una evaluación de lo que deja el gobierno saliente. Este gobierno deja una enorme crisis, es inexplicable que el 10% de los argentinos no cumplan con la canasta básica”, afirmó Francos ayer por la mañana en declaraciones a Radio Mitre.



El futuro ministro añadió que “resolver eso va a ser el primer trabajo que va a encarar” el nuevo gobierno y agregó: “Tenemos un equipo trabajando en el área económica, Por lo cual no quiero adelantar medidas que serán anunciadas seguramente por el Presidente” en su discurso del próximo domingo. Entre los principales problemas a resolver por el próximo gobierno, citó “la falta de insumos para la salud” lo que “debe ser prioritario” y también el “faltante de insumos en otros sectores como en el industrial”.



Sobre el paquete de proyectos de ley que enviará Milei al Congreso en el inicio de su gestión para que sea tratado en sesiones extraordinarias durante el verano, Francos indicó: “Estos días estuve hablando con actores del Congreso y con algunos gobernadores y de manera unánime vi apoyo y reconocimiento, por lo cual no creo que el Presidente tenga problemas para gobernar”. Sobre la posibilidad de una futura reforma electoral, dijo que “hay varios proyectos pero eso requiere una reforma constitucional. Seguramente no podrá hacerse en este mandato pero si a futuro, es una posibilidad”.



Por otra parte, consultado sobre si ya está definido el funcionario que estará a cargo del área de salud, Francos adelantó: “Está el perfil y está la persona, pero no me corresponde anunciarlo”.