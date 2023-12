Milei promociona años duros por delante

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

El 10 de diciembre comienza a escribirse otro capítulo de la historia argentina. Todas las expectativas y miradas están centradas en las acciones y gestiones que comenzará a desarrollar en el país el ultraderechista Javier Milei, que demostró con las primeras acciones que puede cambiar radicalmente de opinión sin sonrojarse queriendo demostrar que va a dominar el pragmatismo. Primero, en campaña, tras criticar con dureza a la casta, terminó aliándose a ella, como lo hizo con Mauricio Macri para ganar las elecciones. Le sumó para llegar al poder, pero la incógnita es si desde ahora sumará o restará el expresidente de la Nación al poder que desea gestar el liberal libertario. Es que Macri vuelve a posicionarse en el poder tras destruir o disolver Juntos por el Cambio. Algunas acciones, como la presión para la designación del ministro de Economía, vienen por impulso de quien fuera presidente y estas acciones hacen recordar aquel doble comando que tanto se criticara al gobierno que está cumpliendo mandato. Aun peor, las peleas no se están dando pensando en cómo darle mayor bienestar a la población, sino por la repartija de cargos.



En tanto, tras el triunfo, Milei dio un giro de 180 grados al invitar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva a que lo acompañe en su toma de posesión como presidente, cuando en forma previa -en campaña- lo había calificado de “comunista corrupto” y ahora anheló una etapa de trabajo fructífero y construcción de lazos. También el libertario cambió la actitud con Brasil, por ser el socio comercial más importante de la región, y hasta hacia el Papa. Es que Francisco lo llamó para felicitarlo por el triunfo y eso parece que bastó para que el libertario pasara de la descalificación del “representante del maligno en la tierra” a tratarlo como Su Santidad. Giros que, con el tiempo, se demostrarán si fueron frases para la tribuna y, por lo tanto, sólo con fines electorales para llegar a la presidencia o si representan disculpas sinceras y está dispuesto a entender los códigos de la diplomacia para gobernar un Estado. No obstante, Lula no vendría al acto, como sí lo hará el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro con quien comparte ideologías.



En cuanto a Milei, representa un claro giro discursivo, ya que también suavizó su trato con China, cuando en la etapa final de la campaña había indicado que sus únicos aliados serían los Estados Unidos, Israel y “el mundo libre”. El tiempo determinará si estos cambios tan abruptos no perjudican al futuro gobierno nacional.



Del mismo modo, en siete días asumirán gobernadores provinciales y habrá recambios en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde habrá mayoría opositora. De esta forma, el poder se reconfigura en la Argentina.



Milei, el líder de La Libertad Avanza que en las elecciones del 19 de noviembre obtuvo el 55,6% de los votos, dejó por estos días de revolear por el aire la amenazante motosierra y comenzó con el armado de su equipo de colaboradores, como se indicó con los rastros dejados por Macri y tampoco estuvieron exentos de cuestionamientos. Lo que más ruido generó fue la designación -el viernes- como futuro jefe de los abogados del Estado de Rodolfo Barra. Se concretó el mismo día en que el presidente electo comunicó que Patricia Bullrich será la próxima ministra de Seguridad, un rol que desempeñó entre 2015 y 2019, durante el mandato de Mauricio Macri, quien también generó tensión con Bullrich y por lo tanto con quien aún no asumió la presidencia.



En cuanto al nombramiento de Barra, generó el rechazo de la comunidad judía en Argentina, la más grande de América Latina, al recordar que este letrado siendo ministro de Justicia de la Nación se vio obligado a renunciar en 1996 por su pasado en organizaciones filonazis. Luego Barra expresaría arrepentimiento, pero desde la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) plantearon que es importante remarcar lo ocurrido, ya que estará a cargo del órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado y tendrá como un eje central la lucha contra el antisemitismo y la discriminación. Es que, como Procurador del Tesoro de la Nación, será el encargado de representar al Estado en asuntos legales, como lo hace en la actualidad Carlos Zannini.



Además, Barra fue en los 90 uno de los hombres fuerte del por entonces presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem (1989-1999). El libertario desde hace años destaca y se identifica en parte con lo que fue el gobierno del riojano. Para no dejar lugar a dudas que se identifica con el menemismo, en pleno 2023 hizo resurgir el apellido del exmandatario nacional y llevará a un lugar de máxima importancia al electo diputado por La Rioja Martín Menem, el máximo candidato a presidir la Cámara de Diputados, en reemplazo de Cecilia Moreau. Todo indica que el nombramiento formal se concretaría en las próximas horas, dejando sin posibilidades a quienes se perfilaban para ese cargo como el caso del referente del sector duro del PRO Cristian Ritondo o al peronismo de centro Florencio Randazzo. A su vez, de quedar firme el nombramiento del hijo del exsenador Eduardo Menem y sobrino del expresidente Carlos Menem, se cumpliría con la idea que había lanzado Cristina Fernández de que las cámaras deben ser manejadas por el oficialismo y Martín Menem de ser designado como nuevo jefe de Diputados comenzará a manejar la agenda parlamentaria desde los minutos posteriores a la asunción de autoridades, ya que desde el 11 de diciembre habrá sesiones extraordinarias para comenzar a analizar los paquetes de medidas económicas que elevará el nuevo presidente de la Nación. Luego se analizará la nueva configuración del parlamento argentino.



Años duros por delante

Milei pronosticó que se vienen dos años duros de estanflación, como consecuencia de las medidas a ser implementadas para lograr el reordenamiento fiscal. Lo dijo con todas las letras, respecto a que impactará en forma negativa en la vida económica de los argentinos que seguirá lidiando con la inflación al menos por otros dos años. En este período habrá estancamiento e inflación, que son los dos conceptos que definen a la estanflación. De manera más simple, se anticipan subas de precios y más perdidas del poder adquisitivo, cuando hace tiempo el poder de compras de los argentinos fue descendiendo. Hay que estar muy atento al impacto en la población, que hace tiempo perdió la paciencia y anhelaba que el cambio prometido fuera de mejoras económicas. Al parecer, por ahora expectativa y realidad no irían de la mano. En lo macro, sería con un crecimiento económico nulo o en porcentajes excesivamente bajos, que llevaría a menos salario y más desempleo.



Las medidas que anuncie Milei serán de shock, es decir no quiere ir al gradualismo como intentó sin éxito en la gestión Mauricio Macri, quien como se indicó logró imponer al que fuera ministro de Finanzas de Juntos por el Cambio, Luis Caputo, que cumplirá similares funciones como ministro de Economía del libertario. Todo el tiempo se la pasa diciendo que “no hay plata”, ayer por la mañana lo visito Martín Menem y lo primero que dice cuando sale es que “no hay plata”. Es un error enfriar la actividad económica y la capacidad productiva del país para cumplir con la idea de déficit cero. En el medio de las ideas trazadas se encuentran los ciudadanos que están esperando salir de la crisis como prometió en campaña el nuevo mandatario.



El impacto en obras públicas

El doctor en Economía Darío Ezequiel Díaz, al hablar de las medidas que tomaría el presidente electo, sostuvo que Javier Milei no cree en el gradualismo, sino en medidas de shock. Por eso, sostuvo que el líder de LLA claramente aplicaría las medidas anunciadas como interrumpir la obra pública cero, porque ya lo viene diciendo en sus libros, en sus obras. Ante la posibilidad de que avance en tal sentido, hay mucha preocupación del sector. En Misiones la obra pública brinda mano de obra directa a unos 10.000 operarios que sufrirían la consecuencia inmediata. El economista recordó que había hecho un estudio previo que le permitió concluir que la obra pública es el motor del crecimiento porque genera mayor dinámica en comercios, en otras industrias, en servicios. Por lo tanto, concluyó que paralizar la obra pública implicará un costo muy alto para los argentinos. Además de los juicios contra el estado por incumplimiento de los contratos en ejecución.



Madereros en defensa del sector

También los madereros del país están expectantes por conocer las medidas del nuevo gobierno. La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima) salió a defender la industria nacional, además de recordar que el 70% del empleo en el país lo generan las pequeñas y medianas empresas. A su vez, se mostraron en alerta ante posibles medidas que podrían perjudicar al sector como la liberación indiscriminada de la importación. A su vez, uno de los economistas participantes de evento sostuvo que por ahora quedó planchada aquella idea de dolarización y estimó que el nuevo gobierno apuntaría a dos tipos de dólares, uno a 700 pesos para la actividad de comercio exterior y otro a 900 pesos para el dólar ahorro.



De esta manera diversos sectores, están observando que necesitan estar unidos en esta nueva argentina, donde por ahora no se conoce un rumbo o plan de incluir a todos, como también perciben las provincias.



Asistencia a las provincias

El gobierno nacional, a través del ministro Sergio Massa salió a brindar asistencia a las provincias atravesadas por duras crisis. Los gobernadores de todos los colores políticos recurrieron al gobierno nacional y el ministro de Economía les garantizó la transferencia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por unos 125 mil millones de pesos. Se trata de los ATN no utilizados en el actual ejercicio y a ello se sumará el pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, para luego aclarar que tal decisión política y administrativa no afectaba al Presupuesto a ejecutarse en el 2024.



Representó la culminación de dos jornadas de encuentros de los mandatarios provinciales. Primero lo hicieron de manera separada, por un lado, los aliados al gobierno nacional y por otro, los pertenecientes a Juntos por el Cambio. En el primer encuentro, se hizo presente el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, y cosechó la preocupación por lo que sucederá con las obras públicas, quien luego planteó que se intentará buscar acuerdo con las que están en curso.



Los pertenecientes a Juntos por el Cambio plantearon que no está en ellos cogobernar, sino dispuestos a garantizar la gobernabilidad.



Sobre los planteos de los gobernadores, oficialistas y opositores, Milei los libró a su suerte y les recomendó hacer recortes para conseguir recursos, para hacer frente al pago de los próximos compromisos, como el medio aguinaldo y los sueldos. En medio de la actual transición de los gobiernos, finalmente el ministro Massa les terminó resolviendo el problema del momento pero que deberá ejecutarse desde los primeros minutos del gobierno de Milei.



El rol de Misiones en el parlamento argentino

Antes de que se resolviera la presidencia de la Nación, ya se conocía cómo quedaría conformado el parlamento argentino tras las elecciones celebradas el 22 de octubre. La administración de Milei es en el parlamento donde tendrá menos fuerza, ya que Unión por la Patria mantendrá la primera minoría (108 bancas), luego viene Juntos por el Cambio (94) y La Libertad Avanza (38). Se anticipa una etapa de mucha negociación, ya que ninguno de los tres grandes bloques contará con quórum propio. En el Senado, Unión por la Patria tendrá la primera minoría (33 bancas) y con apoyo de aliados podría conseguir quórum (37 votos). De esta manera, el actual oficialismo le saca ventajas a Juntos por el Cambio (21 escaños) y aún más, a La Libertad Avanza (con tan sólo 7 senadores). También esos números en la realidad no reflejan las determinaciones políticas que se podrían tomar, porque hay posible dispersión de votos.



Ante lo previo, hay reconfiguración de bloques. En tal sentido, ya picaron en punta representantes de algunas provincias, como sucedió con Misiones. Por lo tanto, harán sentir su peso en el parlamento argentino. Esta semana, el gobernador Oscar Herrera Ahuad junto al de Salta, Gustavo Sáenz, y los electos de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Neuquén, Rolando Figueroa, decidieron avanzar y dejaron abierta la posibilidad de que se sumen otras provincias, en la conformación de un bloque propio tanto en la Cámara Alta como en la Baja, pensando en la defensa conjunta de los intereses provinciales como de un mayor federalismo. Lo que se conoció hasta ahora es que, en Diputados, integrarían el bloque cuya denominación aún no se dio a conocer, cuatro misioneros de Innovación Federal, tres legisladores salteños, un jujeño, un rionegrino y dos neuquinos.



A su vez, en esta idea de Innovación Federal que impulsa Misiones, ya incorporó en las últimas horas a Chubut y Tierra del Fuego. Dirigentes de la Renovación plantean que es parte de la construcción política concebida por el misionerismo.



Adelantan que la idea es ejercer una oposición disruptiva, tanto en defensa de todos los misioneros como de las demás provincias. Quienes trabajan en afianzar el bloque sostienen que de esta manera Misiones tendría tanto en Diputados como en el Senado, la llave para dar quorum con estas provincias, lo cual no es un tema menor ante las divisiones en el que se encuentran los demás espacios políticos.