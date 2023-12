Brote de neumonía en China: autoridades aseguraron que no hay señales de nuevas enfermedades

sábado 02 de diciembre de 2023 | 17:33hs.

El aumento de las enfermedades respiratorias en China está causado por patógenos conocidos y no hay señales de nuevas enfermedades infecciosas, dijo un funcionario de salud este sábado. Esto se da en el marco de que el país asiático enfrenta su primer invierno completo sin las estrictas restricciones del Covid-19.

El repunte de la enfermedad en el país donde surgió el Covid a fines de 2019 atrajo la atención cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) solicitó información la semana pasada, citando un informe sobre grupos de neumonía no diagnosticada en niños.

¿Qué medidas tomará el gobierno chino para reducir el número de contagios?

Las autoridades chinas abrirán más clínicas pediátricas ambulatorias, tratarán de garantizar que más ancianos y niños reciban vacunas contra la gripe y alentarán a las personas a usar máscaras y lavarse las manos, dijo en una conferencia de prensa Mi Feng, funcionario de la Comisión Nacional de Salud de China.

Los médicos chinos y los expertos extranjeros no han expresado alarma por los brotes en China, dado que muchos otros países experimentaron aumentos similares de enfermedades respiratorias tras suavizar las medidas contra la pandemia, algo que China hizo a finales del año pasado.