VIH-SIDA: los médicos insisten en los testeos anuales

Se conmemoró ayer el Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. En ese marco, profesionales del Servicio de Infectología del Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga resaltaron la importancia de los testeos anuales y los métodos de prevención. Además, indicaron que con un diagnóstico temprano y su debido tratamiento, el paciente puede llevar una buena calidad de vida.



Pedro Villalba Apestegui, del Servicio de Infectología del Hospital Escuela, mencionó que si bien hubo muchos avances científicos en las últimas décadas, los métodos de prevención y el testeo de VIH son claves para combatir esta patología.



“Recomendamos a toda persona sexualmente activa, sin importar su edad, que solicite una vez por año el test de VIH. Las personas inician su vida sexual a edades cada vez más tempranas, con lo cual es importante conocer su estado serológico y los métodos de prevención para evitar contagios”, mencionó el profesional.



Control gratuito

Al momento de realizar la prueba de VIH, el paciente no necesita estar en ayunas. Es un testeo gratuito que se hace a través de una extracción de sangre y existen dos modalidades: el test rápido, que permite acceder al resultado en el mismo momento; y otro que es más complejo, que no da el resultado al paciente en el momento, pero es más específico en el resultado.



En cuanto a la detección temprana, el infectólogo señaló que aún existe un estigma social y miedo de las personas a solicitar un examen de sangre o test rápido. El diagnóstico certero y su respectivo tratamiento impactan en la salud y pueden brindar una calidad de vida semejante al de una persona que no porta el virus.



“Las personas pueden acercarse a un laboratorio sin orden médica para pedir la prueba de VIH. Creemos que actuando, previniendo y haciendo tratamiento oportuno, disminuyen las posibilidades de que este virus se disemine”, finalizó.