Gesto ejemplar: Jeremías perdió el celular en el colectivo, el chófer lo encontró y lo devolvió

jueves 30 de noviembre de 2023 | 14:10hs.

En medio del ajetreo cotidiano de la ciudad, una historia de honestidad y empatía se destacó el pasado viernes cuando el chófer Diego Romero, de la Línea 07, devolvió un celular olvidado por un pasajero. Jeremías, el afortunado protagonista de esta historia, compartió su experiencia y destacó el buen actuar de este conductor.

La situación ocurrió cuando Jeremías, estudiante del Instituto Politécnico San Arnoldo Janssen, subió a la unidad junto a un amigo y, en un descuido, olvidó su celular en uno de los asientos. El joven pasajero, al percatarse de la pérdida, llamó a su propio móvil y, para su sorpresa, fue el mismo chófer quien respondió. A través de una rápida coordinación, Diego Romero se comprometió a devolver el aparato.

“A la salida del colegio estaba yendo a la parada con un amigo, me subo al colectivo en la parte de atrás y cuando me subo, no siento que se me cae el teléfono”, explicó Jeremías. “Cuando llegué a casa, le conté a mamá y ahí mi papá llamó a mi teléfono y atendió el chófer. Nos explicó que estaba por terminar el recorrido y fuimos a la terminal de transferencia de Quaranta a esperarlo”.

El encuentro para recuperar el celular se dio justo después de que Diego Romero concluyera su recorrido. Aunque Jeremías no recordaba el nombre del chófer en ese momento, el gesto generoso del conductor se hizo evidente al devolver el teléfono sin esperar recompensa alguna.

“Vi al chófer bajar del 07, le conté que es lo que me pasó y él sacó mi teléfono y le agradecí, le quise dar algo por devolverme mi teléfono y él no quiso”, relató Jeremías.

La historia tomó un giro aún más conmovedor cuando la madre de Jeremías llegó al lugar y capturó el momento a través de una fotografía, inmortalizando la honestidad y generosidad del conductor.

“El gesto no solo destaca la importancia de la honestidad y la solidaridad en la sociedad, sino que también resalta el papel crucial que desempeñan los trabajadores del transporte público en la vida diaria de la comunidad. Diego Romero, es para nosotros un ejemplo de integridad, demostró que pequeños actos pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas”, agregó Viviana mamá de Jeremías.