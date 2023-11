Fiesta de la Educación Técnica: alumnos debieron ser asistidos por un cuadro de intoxicación

jueves 30 de noviembre de 2023 | 8:36hs.

Un grupo de alumnos que participaba en la Segunda Fiesta de la Educación Técnica, en Capioví, debió ser trasladado entre la noche de ayer y la mañana de este jueves, al hospital de área de la localidad tras sentir malestares a causa de un cuadro de intoxicación, según informaron desde la organización del evento. Los alumnos se encuentran en buen estado y las autoridades atribuyen el cuadro a la comida y a las altas temperaturas que se vivieron en la jornada de ayer.

Ante la situación, rápidamente los organizadores de la Fiesta de Educación Técnica se ocuparon del traslado de los menores que estaban participando del evento educativo. "Tuvimos que llevar a algunos al hospital si. Suponemos que es la comida o el exceso de calor ayer. Ayer fueron altísimaslaa temperaturas. Grave no tenemos ninguno, tampoco están internados. Se les medicó en el hospital" explicó a El Territorio, Gilson Berger, subsecretario de Educación Técnica de Misiones.

Desde el nosocomio, informaron a El Territorio que por el momento no saben cuántos alumnos son debido a que es alta la demanda y siguen llegando jóvenes para ser atendidos. Según el testimonio de un alumno los jóvenes comenzaron con molestias como dolores de cabeza, pero atribuyeron al calor, no obstante, cuando comenzaron con otros síntomas los profesores comenzaron a solicitar atención medica en los grupos de whatsapp: “Comenzó con pequeños dolores de cabeza entre algunos de mis compañeros, creíamos que pudo ser el calor porque no había luz. A la tardecita escuchamos qué algunos chicos estaban descompuestos, y a la hora muchos más. No se decirte cuantos son, pero vino varios casos en los grupos de whatsapp donde los profes pedían asistencia médica”.

Haciendo referencia a los alimentos que consumieron indicaron: “Al mediodía comimos lasagna, todos concluímos que eso fue lo que nos perjudicó, y a la cena empanadas y pizza”. Los jóvenes acudieron a la guardia del hospital de Capiovi donde fueron atendidos no trascendió si alguno ha quedado internado.