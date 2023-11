El brindis de fin de año dinamiza los sectores gastronómicos y de eventos

miércoles 29 de noviembre de 2023 | 3:00hs.

Llega diciembre y es el mes en el que los eventos y las reuniones se vuelven moneda corriente. Los encuentros de fin de año de amigos y los cierres de ciclos de las empresas movilizan al sector gastronómico –de restaurantes y bares– como también a los proveedores de catering, salones y servicios de sonido e iluminación. La demanda va en alza y desde los rubros afines aprovechan la temporada alta de verano, pese a las inclemencias del tiempo.



Sin embargo, la cuestión económica sigue siendo un condicionante y se profundiza aún más con la incertidumbre que impera en relación al cambio de gobierno nacional que tendrá lugar el 10 de diciembre. La falta de precios de referencia es uno de los puntos clave en el último mes del año.



Eventos

Cuando los grupos son numerosos, la opción para el cierre de año es hacer un encuentro privado. Allí entran en juego los salones, catering , sonido y demás servicios necesarios para que todo salga perfecto. Al respecto, el presidente de la Asociación Misionera de Proveedores y Organizadores de Eventos (Amproe), Gastón Jilek, contó a El Territorio que está habiendo muy buena demanda de cara al último mes del año, aunque consideró que la cuestión del dólar y los precios sigue siendo un dolor de cabeza para los proveedores.



“El sector se reactivó al 100 por ciento, nuestra temporada alta va desde septiembre a febrero, allí baja un poco y se reactiva en julio para vacaciones de invierno. Así que en esta época hay buen movimiento. Pero sí hay mucha incertidumbre con lo que va a pasar y eso mantiene acongojados a los proveedores”, relató.



Asimismo, explicó que los insumos de los distintos rubros que conforman un evento se encuentran dolarizados, por lo que las subas fueron inminentes este año y los presupuestos muy variados. No obstante el mayor problema estuvo dado por aquellos que debieron importar repuestos o artefactos (como la tecnología aplicada al sonido e iluminación) y no pudieron.



“El dólar marcó la temperatura todo este año, desde hace meses venimos de esta manera y aún no tenemos precios de referencia. Si bien el dólar se estabilizó e incluso empezó a bajar, los valores siguen siendo inciertos”, añadió.



Por ello, adujo que “estamos con cierto reparo, esperando dejar de especular con lo que circula en redes y medios, sobre todo nacionales”.



Respecto puntualmente de la demanda, dijo que “la pandemia fue un antes y un después, pese a la situación económica, la gente busca celebrar más; quizás no hacen eventos tan grandes como antes, son más austeros, pero no dejan de hacerlos”.



Además de las fiestas propias de estas fechas, Jilek también recordó que los congresos, ferias, lanzamientos de productos y similares también son un gran movilizador del sector, con un derrame directo tanto en el turismo como en todo lo que atañe a eventos.



En esa misma sintonía, Sergio Vallena, emprendedor de la zona Centro, se refirió a la demanda que tiene en sus dos espacios para eventos, tanto al aire libre como en salones. “Con relación a los eventos para diciembre venimos con altísima demanda en relación a Malú Multiespacio. Tenemos eventos programados ya a partir de junio en adelante, cuando empezaron a hacer consultas y señas, prácticamente los días viernes, sábado y domingo, estamos completos”, aseveró.



“Principalmente son eventos sociales para empresariales y corporativos, donde las empresas despiden el año; igualmente los casamientos y los 15 años siempre son, durante todo el año, lo que más potenciamos. Así que por el momento venimos con una altísima demanda, prácticamente un 95% de lo que son fechas de fin de semana completos en diciembre y ya tenemos enero prácticamente lleno también”, manifestó el emprendedor.



También así, se refirió a otro de los espacios que administra, al aire libre y con piscina. “Karaí es un formato nuevo de fiestas que tenemos, arrancamos hace poco y empezó la demanda, estamos a una demanda del 60% debido a las inclemencias del tiempo también, que hace que los eventos por ahí se reprogramen. Pero fuera de ello, es buena la demanda y hace que podamos tener grandes propuestas también al aire libre, que la gente busca muchísimo ese tipo de formatos”, expresó.



“Así que estamos contentos porque el sector eventos está trabajando bien, estamos generando fuentes de trabajo nuevas y a la vez manteniendo a los proveedores que nos acompañaron todo el año, eso hace que se potencie y podamos unificar criterios también para que en este momento de situación económica que atraviesa el país, podamos estar generando fuentes laborales”, dijo.



Otro proveedor de la zona Centro, Olivio Ortiz, de Spectrum Sonido e Iluminación, indicó que la demanda es “sostenida y se potencia en el fin de año, tanto con los encuentros de cierre de año como incluso por casamientos, por ejemplo, pues las parejas buscan los días de calor para realizar fiestas”.



Respecto de la cuestión económica, indicó: “Intentamos mantener los precios lo más que podemos, pero es cierto que todos los insumos se incrementaron, todo lo que utilizamos, desde las baterías de un micrófono inalámbrico hasta las consolas y repuestos, todo está atado al dólar y a la inflación, así que nos vamos ajustando para que el impacto en el presupuesto no sea tan alto”.



Gastronómicos

Otra opción que pica en punta a la hora de pensar en despedir el año es realizar el encuentro en un bar o restaurante. Desde el sector gastronómico indican que ya empezó a haber consultas y algunas reservas, aunque todavía viene muy tranquilo el panorama y esperan que con el nuevo mes, suba la demanda.



En ese sentido, Martín Oria, presidente de la Cámara Metropolitana de Turismo, explicó que uno de los mayores inconvenientes pasa por el tema del precio.



“Al no saberse qué iba a pasar con el nuevo gobierno, todavía hay mucha incertidumbre con todo lo económico. Las propuestas gastronómicas u hoteleras siempre están pero no teníamos precios. Recién ahora se está empezando a entender hacia dónde apuntan los precios, por lo que ahora vamos a poder fijarlos y saber cuánto saldría una cena show con tenedor libre, por ejemplo”, dijo.



“Tenemos muchas consultas y gente anotada para los restaurantes. El movimiento empezó ahora, pero estimamos que va a haber más flujo sobre la hora debido a la falta de precios”, sostuvo en comunicación con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.



Así también, Francisco Souza, propietario de Amarú Resto Bar en Costanera, indicó que aún “está todo muy tranquilo, esperamos que en diciembre se empiece a activar”.



Coincidió en que la incertidumbre de lo económico fue un condicionante en ello. Y recordó además que en el restaurante ubicado en la Costanera siempre tienen diferentes propuestas para los festejos de fin de año.



En igual sintonía, Daiana Bárbaro, de Casso Bar, resaltó que como cada año, proponen diferentes promociones para los grupos que opten por reunirse allí. Rodizios de pizza a $2.900 por persona y cerveza artesanal a $1.000 son algunas de las ofertas que tienen al público.



“Estamos tomando reservas ya para los cierres de año, siempre decimos que es un buen lugar sobre todo para los grupos grandes porque tenemos bastante espacio, con un salón para 35 personas y un patio donde entran 100, así que estamos trabajando con eso, y ya tomamos algunas reservas”, dijo.



Mientras, agregó: “Entendemos la situación económica que estamos pasando, con la incertidumbre, largamos las promos, para que todo el mundo pueda disfrutar del fin de año”.

