Afirman que ya hay despidos en el sector de la construcción

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

Tras los discursos televisivos de Javier Milei, presidente electo, sobre la continuidad de la obra pública se puso sobre la mesa la cantidad de obreros que se quedarían sin trabajo. En Misiones, se trata de más de 9 mil personas que forman parte de la mano de obra pública. En este contexto, y ante el panorama de incertidumbre, se confirmó que hay un número de empresas que comenzaron a disminuir su personal.



Sebastián Torres, actual presidente de la Cámara Misionera de Empresas Constructoras y Afines (Cameca), confirmó los despidos aunque indicó que “es habitual a esta época del año que se hagan despidos en determinadas obras, la mayoría de las veces a fin de año libera al personal para darles un descanso después de trabajar todo el año”.



Por su parte, Julio Resek, también miembro de Cameca, apuntó que “hay comentarios a nivel nacional desde la campaña que generan incertidumbre en los empresarios, además de otras cuestiones como la falta de material y la cantidad de precipitaciones repercuten a la hora de hacer números”.



Despidos

Torres reflexionó que se desconoce la cantidad de despidos que se están llevando adelante, pero que “es real la incertidumbre en el sector”. Luego, insistió que “a partir del mes de diciembre la mayoría de las empresas disminuyen el ritmo en las obras y se generan despidos por tal motivo”.



“En la actualidad estamos atravesando un momento bastante complejo. Hace un mes y medio aproximadamente, no teníamos materiales, después los precios variaban entre un proveedor y otro. Nos faltaba materia prima. La cantidad de lluvia que cae nos juega una mala pasada en la construcción, y por lo que se viene escuchando, la obra pública nacional genera bastante incertidumbre y preocupación”, manifestó.



Dijo que es difícil dar a conocer cuántos despidos se están generando por todas las cuestiones antes mencionadas, al igual que “cuál sería la causa precisa de cada despido”. Luego, señaló que “hay obras de vivienda finalizadas a punto de entregar. El desconcierto por lo que puede pasar después del 10 de diciembre hace que se reduzcan los avances de sobra y se generen despidos”.



Incertidumbre

Por su parte, Resek, indicó que durante esta etapa donde se comentan a través de discursos no oficiales lo que podría pasar con la obra pública “hay un parate”. Añadió que se espera los anuncios de cómo va continuar la gestión de Milei.



Pese a ello, lamentó que haya “incertidumbre en la transición hasta el 10 de diciembre y las empresas quieren saber dónde están paradas, puede ser que algunas empresas tomen decisiones en cuánto a despidos hasta que sepan que sucederá con mayor precisión”.



Detalló que las obras que están muy avanzadas “es posible que se terminen hasta que la situación se normalice y se fijen pautas que favorezcan”.



También, sostuvo que hay contratos de por medio con un marco legal que se debe respetar y “apostamos a que la obra pública continúe”.



Seguidamente, expresó: “El gobierno que está por asumir tiene un plan para las obras y se pueden hacer mil hipótesis pero se debe esperar a que anuncien sus propuestas, para tener un panorama más claro”.



Recordó que entre el 2016 y 2020 se armó una tendencia en cuanto obras públicas. “Si bien no estaba paralizada, disminuyó la inversión y había líneas en los bancos para acceder a la participación público privada, conocido como PPP. Allí, el empresario no tuvo éxito, porque tenía habilitado créditos para hacer un emprendimiento y tenía que conseguir un propietario para esa vivienda. Créditos difíciles de acceder. Por ende, es muy importante acceder a créditos blandos para que todos tengan acceso y la oportunidad a la vivienda”. Para cerrar, insistió que “desde Cameca apoyan la obra pública, la salud y la educación al acceso de todos y las oportunidades para todos los ciudadanos”.

La visión de Camarco en todo el país

Gustavo Weiss, presidente de la entidad que agrupa a las empresas del sector, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), reflexionó ante un medio nacional sobre el sector de la construcción, “el cual está en estado de alerta dadas las declaraciones del presidente electo, Javier Milei, en el sentido de que suspenderá la obra pública”. Weiss afirmó que “existen tipos de obra en que la iniciativa y el financiamiento privado es posible y deseable”. Sin embargo, advirtió que “esos contratos de inversión privada no significaron más del 17% de la inversión total en infraestructura en el mundo: es decir el 83% fue inversión pública en infraestructura pública”. Tras ser consultado por la pérdida de empleo, explicó que “se estima existen 3.500 contratos que equivalen a 200.000 empleos registrados”.