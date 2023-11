El Chango Spasiuk y una reflexión conmovedora

martes 28 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

El músico, compositor y acordeonista misionero Chango Spasiuk fue uno de los invitados especiales a la noche de PH, podemos hablar, programa de Telefe conducido por el periodista Andrés Kusnetzoff, más conocido como Andy, el pasado sábado 25 de noviembre. Allí reflexionó sobre su paso por el programa, imprimiendo una profunda impresión que dio qué hablar.



Durante la ronda de anécdotas, el músico apostoleño expresó cómo se sentía en vivo y en directo respecto de los demás invitados del programa, considerando que nunca antes había compartido encuentro con ninguno.



“Para mí es muy bella la experiencia de conocer el aspecto humano de cada uno. Vienen aquí y hablan de su madre, de sus experiencias, de su trabajo, de sus problemas. Son humanos de carne y hueso; puedo sentir empatía por la angustia que sienten cuando te pegan injustamente y no estoy defendiendo algo que no conozca sino que estoy defendiendo lo que estoy viendo en vivo y en directo. La verdad son gente verdadera, que lleva su vida como puede”, expresó haciendo alusión a que ese tipo de programas permite ver a la persona que está detrás de un personaje o nombre público y entender a cada uno como ser humano, en su esencia e intimidad.



Además, agregó con respeto a los famosos con quienes estaba compartiendo ese segmento “es gente real, en el aquí y ahora. Y siento que si en algún momento me volveré a cruzar con ellos, hay algo que ya está conectado entre nosotros, algo que ya nos unió, que es este momento presente”. Vale destacar que los otros invitados de Andy durante la noche del sábado fueron Fernando Dente, Josefina ‘China’ Ansa, Mica Viciconte y Horacio Cabak.



Un show especial

Además de su participación desde un aspecto más íntimo y personal, el artista también brindó detalles sobre su próximo show.



El Chango será uno de los consagrados en volver a su Tierra Colorada natal para participar en la Fiesta Nacional de la Música del Litoral -integrando uno de los atractivos principales de la primera antorcha festivalera el próximo jueves 30-. Pero también se prepara para un gran show en Niceto Club, uno de los lugares más tradicionales de Palermo, que ofrece espectáculos en vivo de artistas locales y extranjeros.



Su concierto será el 27 de diciembre, con la presentación de Taco y Suela, junto a 20 jóvenes acordeonistas, en cuyo escenario buscará romper con el cliché de que el chamamé se baila solo en lugares puntuales.



Asimismo, mencionó que respecto al show será la primera vez que toque para que la gente baile, ya que las veces anteriores solamente hizo sus presentaciones en teatros y añadió: “Puede venir a bailar el que quiera y si no sabe bailar, puede venir a aprender”.