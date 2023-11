En Misiones se detectan hasta diez casos de cáncer de próstata al mes

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

En el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) se detectan entre cinco y diez casos de cáncer de próstata al mes, lo que suma alrededor de 100 nuevos casos al año. Esta enfermedad es común en hombres mayores y en algunos casos, dados los avances científicos, no es necesario realizar tratamientos sino una observación.



En diálogo con El Territorio, el director del IMC, Ángel D’Annunzio, contó que en general la patología se asocia al aumento de la edad. “El 90% de los hombres de 90 años tienen cáncer de próstata. La evolución natural de la glándula prostática con los años se transforma en cáncer de próstata, es una enfermedad frecuente que avanza con la edad”.



A su vez, detalló que se descubrió hace algunos años que este cáncer, que si bien es maligno, en muchos casos es conveniente no tratarlo. “En algunos tipos de cáncer de próstata lo mejor es no tocarlo, no realizar tratamientos, sino solamente observación y se notó que trajo los mismos beneficios. Existe una variedad muy grande de agresividad, hay tumores que no son tan agresivos y que solamente se realizan controles de observación. Y aquellos tumores que son más agresivos, que nosotros sabemos cuáles son, sí hacemos los tratamientos”, explicó el médico oncólogo.



Asimismo, mencionó que en los últimos años la ciencia avanzó en drogas y medicamentos oncológicos nuevos que se utilizan aún en los estadíos avanzados -en pacientes con metástasis en los huesos- y que logran vivir más de cinco años con cáncer de próstata.



“La medicina poco a poco fue transformando la enfermedad en una enfermedad crónica, muchas veces los pacientes están durante años en tratamiento porque es uno de los tumores que más se ha avanzado en la última década y que ha prolongado muchísimo la sobrevida para los hombres”, dijo el especialista.



Según las estadísticas, la sobrevida de pacientes con cáncer de próstata es del 70%. Desde el IMC notaron que cada vez se detectan más casos debido a que la población vive más tiempo y ese factor es el que lo lleva a tener más posibilidades de que se le despierte cáncer de próstata. Además, la edad en la que suele aparecer la enfermedad es alrededor de los 70 años.



Controles

En tanto, D’Annunzio aconsejó realizar una prueba de Antígeno Prostático Específico (PSA) a partir de los 45, siempre con la recomendación del urólogo. “Hay que charlar con el especialista sobre los riesgos y beneficios de realizar el procedimiento porque también se ha demostrado que no todos los PSA elevados son posibles de hacer biopsia. Pero como recomendación a partir de los 45 años todos los hombres se tendrían que hacer un laboratorio con PSA y controlar con su urólogo. Si tienen antecedentes familiares con la enfermedad se recomienda que los 40 se realicen un chequeo”.



Entre las enfermedades oncológicas más prevalentes en la provincia según el IMC, en primer lugar se ubica el cáncer de mama seguido del cáncer de cuello uterino, el cáncer de pulmón y en cuarto lugar se ubica el cáncer de próstata.



“El cáncer de próstata es una enfermedad sumamente tratable. El IMC tiene todas las herramientas para poder tratar a un paciente, realizamos los tratamientos que están indicados en el mundo y tanto los pacientes que no tienen cobertura y los que tienen cobertura con IPS están recibiendo todas las drogas que necesitan. Realizamos cirugías con el robot Da Vinci y estamos contentos porque los pacientes tienen acceso al tratamiento más nuevo que existe”, hizo hincapié el director del Instituto Misionero del Cáncer.



Cuándo consultar

Por otra parte, una las señales de alarma para tener en cuenta para consultar son las ganas frecuentes de orinar (sobre todo de noche), dificultad para hacerlo y flujo débil, síntomas que llegan con los años y los hombres asumen -erróneamente- que son inevitables por el paso del tiempo.



Además la presencia de sangre en el semen y/o el dolor al eyacular ya son un signo y un síntoma que tienen que orientar al médico en que algo está sucediendo en el sistema urinario. Si aparecen dolores persistentes en la espalda, cadera o la pelvis seguramente no sean síntomas que hagan pensar en enfermedades prostáticas, pero si se mantienen en el tiempo, hay que consultar.



Y como se mencionó anteriormente si un familiar de 1º grado (padre o hermano) tuvo cáncer de próstata, se duplica el riesgo de desarrollar la enfermedad. No debe generar alarma, pero sí conciencia para no postergar la consulta.



Según las estadísticas elaboradas por Siver-Ca en base a los registros Instituto Nacional del Cáncer se registraron 3.578 defunciones por cáncer de próstata.



“En Argentina la mortalidad por cáncer de próstata mostró dos segmentos temporales durante el período analizado 2002-2021. Hasta el año 2007 se observó un descenso a ritmo de -0,4% por año y a partir de ese año, se registró una tendencia descendente a razón de -2,7% anual, valor que resultó estadísticamente significativo”, resaltaron en el informe nacional.

De enero a agosto se realizaron 6.500 mamografías

El cáncer de mama afecta a hombres y mujeres pero el diagnóstico es más frecuente en mujeres mayores de 40 años. En la provincia, el Instituto Misionero del Cáncer (IMC) cuenta con un circuito de atención en red que incluye estudios de mamografías, biopsias para los casos sospechosos y tratamientos para personas con y sin obra social.



Puntualmente, atienden en el Samic de Puerto Iguazú, en el Samic de Eldorado, en el Samic de Oberá y en el Hospital Madariaga de Posadas. Cualquier mujer mayor a 40 años puede hacerse el estudio sin pedir turno, o si lo desea, puede solicitar su turno por la aplicación Alegra Med.



“Desde enero hasta agosto de este año hicimos 6.500 mamografías y detectamos 217 mamografías patológicas. Los resultados van a una base de datos en común en la que se categorizan los estudios y, a partir de ahí, tenemos a dos navegadoras que contactan a las pacientes para informarles y darles el turno para la eventual biopsia, que confirmaría si es cáncer para entrar en la ruta de unidad de tratamiento”, explicó el oncólogo al frente del Instituto Misionero del Cáncer, Ángel D’Anunzio, en una entrevista reciente.



A su vez, profundizó que de las 217 mujeres que fueron diagnosticadas, 60 se operaron y 80 comenzaron el tratamiento. “Tenemos todo en mano para poder tener el circuito ordenado y reforzado para que la mujer con cáncer de mama tenga todas las garantías de un instituto de excelencia con cobertura universal, es decir, para pacientes con y sin obra social. Tenemos toda la disponibilidad de drogas de última generación y la provincia tiene cobertura al 100%”, había agregado esa vez. En este sentido, recalcó que el año pasado se detectaron a 156 pacientes nuevas con cáncer de mama, cifra que implica tres mujeres por semana.