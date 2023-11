Se solidarizaron para montar juegos para una plaza

lunes 27 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

La frase “Lo que ya no usás puede servir a otro”, ejemplifica la cadena solidaria originada en Terciados Paraíso, San Pedro, para la incorporación de juegos infantiles en una plaza deteriorada y así responder a la demanda de cientos de niños que no tienen dónde jugar y muchas veces lo hacen en la calle. El grupo solidario Rayito de Sol pudo gestionar y recibir la donación de juegos que quedaron en desuso y pertenecían al Club de Camioneros de Buenos Aires.



Una vez más, personas comprometidas con la sociedad y en especial con los niños y niñas, entre ellas, Joaquín Lombardo, Itatí Brítez, Itatí Bone, Laura Dos Santos, Bianca Bone y Rosana Bone, que integran el grupo solidario del merendero Rayito de Sol, que funciona de manera voluntaria en Terciados Paraíso, se pusieron la 10, para responder a una enorme demanda de los infantes: contar con un espacio donde jugar, algo que puede sonar muy simple pero representa una carencia en dicho lugar, y sin ir muy lejos son espacios limitados en la zona urbana de San Pedro.



En el lugar existen dos plazas, las que a razón de la expansión poblacional de la localidad se torna insuficiente y no presentan las condiciones óptimas. En el caso de los juegos en la plaza del centro donde está el playón deportivo se inunda y la segunda se ubica lindante a la delegación municipal cuyos juegos son escasos y no están en buenas condiciones.



Ante esta realidad, desde el mencionado grupo no dudaron cuando se les presentó la posibilidad de gestionar una plaza cuyos juegos fueron reemplazados y quedaron en desuso. Pertenecían al Club Camioneros de Buenos Aires y por medio de gestiones realizadas por Alejandra Benítez y familia, lograron que los juegos sean destinados a San Pedro. “Cuando nos dijeron que estaban estos juegos, no pensamos dos veces, era todo un desafío para que llegue hasta nosotros por los costos del transporte, pero con esfuerzo, voluntad y pensando únicamente en beneficiar a los niños, a las familias, buscamos la manera de que lleguen”, indicó Rosana Bone.



“Gracias a Dios la gente se sumó a esta iniciativa, nos donaron una lámpara solar para iluminar el espacio, nos propusieron cercar la plaza para que sea más segura, colocar algunos bancos y mesas, la gente está emocionada esperando esto”, señaló Bone a la espera de que desde la comuna lleguen las respuestas favorables y que el sueño se torne una realidad. “Hay predisposición por parte de las autoridades, hablamos con el viceintendente y el intendente quedó en acercarse para coordinar y ver cómo quedarán los juegos instalados”, dijo Rosana.



Desde el grupo han presentado una nota ante el intendente Miguel Dos Santos, en la cual proponen y solicitan la autorización para instalar los juegos en la actual plaza lindante a la delegación municipal.



Mientras aguardan las respuestas, comenzaron con los trabajos de restauración y pintura de los juegos. Para trasladar los juegos, desde Buenos Aires a San Pedro, el flete era de casi 500 mil pesos, un valor imposible de cubrir por cuenta propia para un grupo que se solventa a pura voluntad, por lo que la manera de trasladarlos era sumar más voluntades. Fue así que lanzaron una campaña solidaria para ver si algún camionero se disponía para tal tarea, aunque sea a un menor costo. El llamado llegó hasta el camionero que suele transportar las donaciones que llega a este espacio por parte de la ONG Corazones Generosos.



El chofer solo pidió los litros de combustible para realizar el recorrido que sumaba un total de $140 mil pesos y debían darle una respuesta casi inmediata, motivo por el cual realizaron una cruzada solidaria en redes sociales para recaudar el dinero.