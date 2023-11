Industrias incorporan tecnología y escasea el personal calificado

jueves 23 de noviembre de 2023 | 6:07hs.

Las empresas asentadas en Misiones y Corrientes vienen registrando en los últimos meses, una alta inversión en sus plantas industriales. Producto de tal situación, se encuentran ahora con escasez de mano de obra calificada para operar maquinarias que requieren de conocimientos en industrias 4.0, es decir capaces de manejar equipos robotizados, que incorporan sensores de medición y demás tecnologías. “Está siendo bastante difícil poder conseguir esos perfiles”, afirmó el consultor y especialista en industrias forestales Ronald Javier Vera.

Este profesional no sólo viene asistiendo en la instalación de estas industrias que forman parte de la cuarta revolución industrial en Misiones y Corrientes, sino que también en su calidad de docente observa la carencia de mano de obra calificada como requieren las empresas. Por esta razón, además, se concretan de manera frecuente encuentros de capacitaciones como se hizo ayer en Salto Encantado, donde brindaron capacitación Horacio Ciompela y Néstor Steisser de CTM y Mariel Chacur de Spirax Sarco. “Es una jornada de avanzada referente a la generación de vapor, en sistema de automatización en proceso de control de vapor, tanto para la industria de la madera como cualquier otra industria que utilicen equipos de vapor. Es un entrenamiento necesario porque todas las industrias cuentan con tecnología relacionada a la generación térmica”, sostuvo Vera, que ya en mayo había indicado a El Territorio que un 25% de las industrias asentadas en Misiones se encontraba en procesos de inversiones muy altas. Similar camino está siguiendo Corrientes y en ambas provincias ahora se encuentran con un gran déficit de profesionales capaces de manejar algunos equipos robotizados.

Vera viene concurriendo a diversas ferias internacionales de maquinarias como las que se concretan en Europa. “En cada feria uno ve un salto más en tecnologías y las empresas, con ello buscan la mayor eficiencia productiva, los mayores rendimientos, los menores costos operativos y todo eso se está trayendo acá”, detalló.

Curso brindado ayer en Salto Encantado por Ciompela, Chacur y Steisser.

Cuando promueve a través de sus redes, recuerda que “hay gente que me dice pero cómo puede ser que para tal puesto requieran que tengan el secundario terminado y entonces, me pongo a explicar que hoy si no se tiene la secundaria terminada no se habilita más a ningún tipo de trabajo en industria. Cuando me responde que solo va a manejar una cargadora frontal o manejar un autoelevador, le explico que el que maneja una cargadora frontal, un autoelevador, tiene que saber leer el manual de esa máquina, interpretar las instrucciones de cómo mantener esa máquina, tiene que saber leer un manual de seguridad e higiene ocupacional, tiene que saber leer un manual que le diga cómo hacer su tarea o un manual de procedimientos como le llamamos en la industria”.

Por lo tanto, ¿hay un gran déficit de mano de obra calificada para las industrias de Misiones y Corrientes?

Exactamente. En este momento, se están poniendo en marcha nuevos emprendimientos de base tecnológica muy avanzada y está al mismo nivel que hoy tendría, una industria europea o estadounidense, con equipamiento muy sofisticado, con tecnología embarcada en sensores, en escáneres, en software de alta precisión de operación. Todo eso requiere gente calificada, formada, de distintos niveles. En los últimos dos o tres años, se triplicó la capacidad de generación térmica, de generación eléctrica a partir de la biomasa con calderas en la Argentina. Eso necesita un jefe de planta que tiene que ser un ingeniero altamente calificado, necesita un jefe de sala que es un técnico especializado con una secundaria y una tecnicatura tal vez, más un operario de piso que es el que recorre las instalaciones que puede ser también un técnico egresado de una escuela técnica con formación mecánica, eléctrica, electrónica. Y está siendo bastante difícil poder conseguir esos perfiles hoy. Y esta tendencia que la estamos viendo desde hace un par de años atrás se está consolidando y va a seguir aumentando. No solamente en el sector industrial maderero, sino para todas las actividades que están incorporando maquinarias con componentes tecnológicos muy sofisticados.

Además, ustedes están en la formación de nuevos operarios.

Estamos trabajando en ese sentido porque el empresario en general se ve en la necesidad de tener que formar también a su propio recurso humano. La semana antepasada estuvimos en Oberá con una firma líder en el tema de vapor y estuvo con sus equipos de ingenieros, dándonos capacitaciones. También (ayer) en Salto Encantado en el Centro Tecnológico compartiendo con ellos, con sus equipos técnicos recibiendo información recibiendo novedades y poniéndonos al día. Porque esto evoluciona tan rápido que aún los que estamos en la cresta de la ola tecnológica, rápidamente nos desfasamos porque lógicamente estamos en nuestra actividad, nuestro trabajo, en nuestro día a día y eso por ahí nos lleva a descuidarnos en la capacitación.

Estos eventos pretenden justamente acercar esas nuevas tecnologías. Para el año que viene, ya nos estamos comprometiendo a poder hacer más este tipo de encuentros y que son muy fructíferos, porque es un evento donde viene uno no sólo a enseñar al otro, sino desde la propia sinergia del grupo, empieza a aflorar conocimientos y experiencias de todos que se comparten y eso, cada uno lo lleva a su empresa, a su industria, a su emprendimiento. Y eso potencia el desarrollo del sector.

¿Es importante o escasa la participación cuando se hacen estas convocatorias?

Es de regular para abajo. O sea, todavía hay un sector importante del empresariado que no ve la importancia de que sus mandos medios, sus ingenieros, puedan estar en estos eventos. También pasa que muchas veces la vorágine del día a día, hace que no se puedan liberar de sus actividades cotidianas, para poder aprender y compartir experiencias.

Mencionaba que por cada día, semanas o meses que van transcurriendo se quedan atrás con el conocimiento de las nuevas tecnologías.

Exactamente. Todo el tiempo nos están presentando nuevas tecnologías, en todo lo que es afilación herramental de corte para la industria de aserrado; calderas, redes de vapor, máquinas de remanufacturas, máquinas de aserradero. Las máquinas que se están montando y que se están poniendo en marcha, requieren personales de otro perfil. El tradicional obrero de aserradero, ya no va a existir más. Va a ser un técnico capacitado, especializado que trabaja en una sala de control, climatizada totalmente insonorizada, con 10 pantallas alrededor con comandos joystick con sistema de comunicación comunicándose con los operarios que están en el piso. Con sistema de comunicación hablando con las máquinas que los están abasteciendo. O sea, es otra mirada de lo que se viene en la industria, ahora a corto plazo, pasado mañana para decirte así.

Con esto, además, queda demostrado que la industria está creciendo de manera intensa.

Así es, pasa desapercibido muchas veces. Por ejemplo, la última gran inversión a nivel nacional que hubo en el sector industrial maderero fue en 1995. Tuvieron que pasar 28 años para que vuelva una inversión extranjera a la Argentina como es la que se está instalando hoy en Virasoro (Corrientes). Tuvieron que pasar más de 28 años para que las empresas puedan traer tecnología de Europa de punta, de tecnología de primer nivel, como estamos trayendo ahora en distintas empresas de misiones en Cerro Azul en Puerto Esperanza en Montecarlo en Eldorado. Y eso es lo que a mí personalmente me lleva a ser optimista respecto a lo que se viene. Hay fuente de trabajo que se está instalando, esas fuentes de trabajo van a captar manos de obras altamente capacitadas y van a tener que capacitar a sus operarios también. Es lo positivo que se viene en los próximos años.