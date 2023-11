Desde hoy pasará a costar $850 el kilo del pan frances

jueves 23 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

El precio del kilo de pan francés pasará a costar $850 hasta el 15 de diciembre próximo en la provincia, en el marco del Programa Ahora Pan.

En la actualidad el precio del kilo de pan es de $690 pesos. Es lo que dio a conocer ayer el ministro de Hacienda de Misiones, Adolfo Safrán quien a través de su cuenta en redes sociales, señaló que “tras llegar a un acuerdo con empresarios panaderos de Misiones, a partir del jueves -por hoy- se actualizan las condiciones del programa, que hasta el 15 de diciembre seguirá vigente con un precio máximo de hasta $850 por kilo de pan francés o similar”.

El ministro dijo que “en un contexto de mucha incertidumbre, desde el Gobierno de Misiones, con el apoyo de los comercios adheridos, seguimos apostando a darle continuidad a este programa que colabora en reducir los efectos de la inflación en los hogares, y que además reconoce el esfuerzo de los comercios participantes a través de bonificaciones de hasta un 50% en las facturas de energía eléctrica”.

De esta forma, el valor del kilo de pan francés en Misiones subirá de $690 a $850 desde hoy, en los comercios adheridos al programa.

Los demás precios

El empresario supermercadista Nelson Lukoski detalló por su lado, cómo está el sector en cuanto a precios y stock de mercaderías. Advirtió que las listas de precios vienen a Misiones con un aumento de 5% en algunos productos, 8% para otros y 12% en otros, siempre dependiendo el rubro. Si bien en principio trascendió que el aumento rondaría el 40%, negaron que sea cierto esa cifra.

“Esos números del 40% de aumentos en las mercaderías lo están planteando los comerciantes del conurbano bonaerense y Buenos Aires que se proveen de mayoristas, la verdad es que acá en Misiones no está pasando esa situación. A lo mejor los mayoristas en Buenos Aires están remarcando con ese margen, los mayoristas son siempre los que primero pican en punta y hacen ese tipo de operaciones, como así también sabemos que hace un tiempo que vienen fraccionando la mercadería para vender a la gente”, dijo Lukoski en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.

Recordó además que los proveedores en la provincia, “son directamente de fábricas o molinos, de productores que hasta el momento no nos han entregado ningún tipo de información sobre posibles subas. Lo que sí tenemos suspendidas por el momento es la entrega de harina, leche y algún otro producto por esta semana, pero se debe a la falta de producción, no por otra cosa. Acá no hubo ninguna devaluación, por lo tanto, no tiene que haber incremento de precios como hubo en la primera elección”.

En cuanto a los aumentos, el empresario del sector explicó que el porcentaje es lo habitual de cada mes. “Todas fueron actualizadas a principios de mes, solamente hay dos casos puntuales que pueden incrementarse fuera de esa normalidad, la carne que ya tuvo una suba del 5% la semana pasada y se prevé otro aumento para esta semana, pero que no se sabe de cuánto y lo otro es la yerba mate que debido al nuevo acuerdo de precio podría tener alguna modificación e incrementarse alrededor de un 20%”.