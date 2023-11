Acciones argentinas se dispararon en Wall Street

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

De la mano de YPF, que voló casi 40%, las acciones de empresas argentinas (ADRs) que cotizan en Wall Street registraron una suba histórica ayer luego de los resultados del balotaje que consagraron a Javier Milei como el próximo presidente de la Argentina.



Así, el precio de su acción, que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE) hace más de 30 años, se disparó 40% en menos de una hora de la apertura del mercado y se mantuvo así todo el día.



Al mismo tiempo, los bonos soberanos en dólares también avanzaron con firmeza en Estados Unidos.



Se dio en una jornada marcada por el feriado local, con lo cual no operó la bolsa porteña.



El viernes pasado, la acción había cerrado a U$S 10,73 en Wall Street, lo que equivale a una valorización total de US$ 4.217 millones.



Tras la victoria de Milei, la acción cotizó a U$S 15. Esto significa un valor de mercado de U$S 5.895 millones; es decir, U$S 1.678 millones más que tres días atrás. En ese marco, los papeles argentinos escalaron 39,9% encabezados por YPF, que anotó un avance diario sin precedentes en la bolsa de Nueva York.



Con la fuerte suba, la petrolera argentina logró alcanzar los u$s15 por acción (frente a los u$s10,73 del viernes) y su capitalización de mercado superó los u$s15.000 millones. El precio de la acción, sin embargo, todavía no alcanzó el pico máximo del año, cuando el 17 de julio pasado, previo a las elecciones primarias, cerró en US$15,46.



Pero no sólo treparon con fuerza las acciones de YPF. En la rueda, también volaron los activos de Edenor (+24,6%); Transportadora de Gas del Sur (+24,6%); Grupo Supervielle (+23,9%); Telecom (+22,3%); Cresud (+20,4%); Banco Macro (+20,2%);Central Puerto (+20,1%); banco BBVA (+18,6%); Pampa Energía (+17,9%); y Grupo Financiero Galicia (+17,2%), entre otros.



El volumen de ADRs septuplicó al monto diario operado en promedio durante los últimos tres meses, indicaron fuentes del mercado.



Posible privatización

El economista liberal que se impuso el domingo en las elecciones presidenciales dijo que planea privatizar varias empresas estatales, entre ellas YPF, como parte de su estrategia de limitar la participación del Estado en el mercado.



Sin embargo, aclaró que “primero hay que recomponerla, porque desde que el señor (Axel) Kicillof decidió estatizarla, no sólo con un perjuicio de U$S 16.000 millones, sino con el deterioro que han hecho para que valga menos desde que se la expropió. Evidentemente primero hay que recomponerla”.



“Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”, sostuvo Milei en una entrevista radial en la mañana de ayer.



El Estado argentino estatizó el 51% de la petrolera hace más de una década de manos de la española Repsol. Del total de esas acciones, el 49% están en manos de las provincias, que son también dueñas de los recursos hidrocarburíferos del país austral.



El exsecretario de Energía Daniel Montamant explicó que la acción de YPF fue la que más subió entre todas las empresas argentinas debido a que podría tener mejores precios de venta del petróleo, porque se aplicarían los valores internacionales, que cotizan arriba de U$S 80 el barril, en vez del precio doméstico, en torno a U$S 56.



“YPF tiene concesiones en Vaca Muerta equivalentes a un tercio de los 30.000 km2 de superficie. Es la que en términos relativos más se favorece. En un mercado interno con discrecionalidad y precios administrados era la más perjudicada; en un mercado doméstico internacionalizado es la más favorecida. Creo que esta reflexión prima sobre el anuncio de privatización para la revalorización de sus acciones que cotizan en Wall Street”, dijo el analista.



Bonos y riesgo país

Por su parte, los bonos soberanos regidos por la Ley de Nueva York y también por la legislación argentina treparon hasta casi un 8%.



Entre las mayores subas del día aparecieron, el Global 2046 (+7,9%); el Global 2035 (+7,7%); el Bonar 2030 (+7,5%); el Bonar 2035 (+7,2%); y el Global 2041 (+7%).



Así, el riesgo país argentino se hundió 7,2% a 2.243 puntos básicos, el menor nivel en dos meses.



Vale recordar que ayer fue feriado nacional por el Día de la Soberanía, y por ende, no operaron los activos locales. Por ello, se estima que durante la jornada de hoy se verá un movimiento más complejo en la economía local , por lo que se sentirá además el impacto de los resultados del balotaje.