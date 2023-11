Vaticinan tiempos dinámicos y vertiginosos en el país

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Javier Milei va a ser el presidente de los argentinos a partir del 10 de diciembre, pero el gran interrogante se relaciona con el panorama económico que espera al país en un futuro inmediato. En relación a eso Darío Díaz, doctor en ciencias económicas, docente e integrante del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) y del Consejo de Ciencias Económicas, brindó perspectivas sobre las políticas económicas que se implementarían y cómo podrían afectar a los argentinos. “Serán años complicados”, admitió, y aseguró que “va a seguir fuerte la inflación”.



“En esta etapa de transición tendrá que definir cómo van a ser los roles y los diferentes perfiles de cada uno de sus ministros y funcionarios. Eso ayuda a definir cuál va a ser el plan económico”, dijo Díaz en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



“Primeramente Milei tiene claro que la inflación es un fenómeno que está dado solamente por una cuestión de moneda. El exceso de pesos que se emiten y una caída en la demanda de pesos, es un fenómeno que venimos teniendo hace muchos años y es generado por el déficit fiscal que se financia con la asistencia del Banco Central”, analizó y acotó que “teniendo esa premisa, que él se hartó de decir durante mucho tiempo, seguramente tiene que evaluar cuál va a ser el grado de ajuste o de baja en el gasto público. Hay muchos estudios econométricos que señalan que en Argentina, no solamente se debe detener la cantidad de dinero que se emite sino también generar confianza para que la gente aumente la demanda de pesos y eso va entre los 6 a los 18 o 24 meses”.



“Lo que se espera es justamente algún plan de estabilización económica que tenga que involucrar, en primer lugar una baja en el gasto público fuerte porque si quiere después, en una segunda ola, hacer una baja de impuestos, lo que se busca es lograr un superávit fiscal. Entonces claramente la baja en el gasto público va a tener que ser mucho mayor que la baja de los impuestos. Eso por un lado. Después buscar qué hacer con las Leliqs, que forman parte del pasivo que tiene el Banco Central y es una bomba de tiempo, porque es dinero encapsulado que está latente a ser volcado en el mercado”.



Sobre las opciones para resolver el tema de las Leliqs y de qué manera podría generar implicancias en la economía de los argentinos, Díaz expuso que “una manera es intercambiar estas Leliqs por bonos del tesoro y para eso va a tener que buscar financiamiento externo, para que de alguna manera respalde y genere plazos mucho más extensos. Seguramente va a tratar de generar mecanismos para estiramientos de plazos, y para eso va a tener que recurrir a financiamiento externo privado”.



Año complejo

“Hay que tener en cuenta que será un año difícil porque todo este ajuste que vamos a ver tanto en la parte fiscal como en la parte monetaria, seguramente va a estar ligado a un fuerte aumento de los precios durante el año que viene y también creo que va a haber ajuste relativos de precio porque hay muchas tarifas que están pisadas. Sabemos que hay muchas actividades económicas que están con subsidios y que el tipo de cambio presenta una brecha de más del 100% frente al dólar blue”, detalló.



Aclaró que “hay una secuencialidad en toda política económica en el cual tiene que estar bien en claro cada acción que vas a ir haciendo y los efectos en el mediano y largo plazo. Todo el dinero que se emitió en el último año y medio va a tener todos sus efectos de acá al año que viene y parte del 2025. Por eso es que las medidas que intente llevar adelante va a tener unos efectos recién cercanos al 2025, pero para eso tiene que tener bien claro cuál va a ser el acompañamiento político y los consensos porque muchas medidas no las puede tomar vía decretos”.



“Entonces por un lado vamos a ir viendo cómo es que se lleva de adelante este plan que él quiere llevar, de la dolarización conjuntamente con la eliminación del Banco Central. Eso le va a llevar bastante tiempo y además habría que ser prudente respecto a cuáles son los límites que le puede poner la misma justicia en que un país no tenga una moneda propia. Y después otro va a ser el ajuste en términos reales en la parte fiscal, donde ahí justamente las provincias van a tener que negociar con él, porque sabemos que hay muchas provincias, como la nuestra, por ejemplo, en el cual los recursos de la coparticipación son bajos y gran parte se financia siempre con recursos extraordinarios que él dijo que los quiere eliminar. Entonces eso va a traer ciertas consecuencias en nuestra provincia, sobre qué es lo que va a suceder con las transferencias discrecionales de lo que envía Nación, que claramente forma parte de los ingresos públicos de nuestra provincia”, señaló el especialista.



Díaz analizó que “se vienen tiempos duros, vertiginosos y dinámicos. Habrá que estar atentos día a día porque no hay detalles específicos del plan de Milei. Espero con ansias tener información certera de cuál va a ser su programa económico más allá de las teorías y de lo que pueda pensar”.



Finalmente aconsejó “no tomar deuda en dólares, no tomar deuda a mediano y largo plazo, ser precavidos en las decisiones financieras y tratar de generar los mecanismos de defensa que podría ser la capacitación y educación. Seguir formándonos, más porque sabemos que él piensa en el proyecto de vida que cada uno forja, entonces sabemos que se va a ir cambiando ese paradigma de la ayuda social, de la generosidad hacia el otro. Cada uno debe tratar de ver la potencialidad que tiene y estar informado día a día lo que va pasando”.