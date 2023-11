Empresarios apuntan a trabajar con la nueva gestión por la industria

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

El balotaje se llevó adelante el domingo consagrándose como ganador Javier Milei, que derrotó a Sergio Massa con más de 11 puntos de diferencia. En este contexto, dirigentes empresariales de Misiones, se pronunciaron para dar su punto de vista sobre lo que se viene.



Algunos con una mirada positiva y otros un poco más temerosos apuntaron de igual manera a trabajar en conjunto con el presidente electo a partir del 10 de diciembre.



Desde el arco político, en sus redes sociales se expresaron Carlos Rovira, el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones; el actual gobernador electo, Hugo Passalacqua; y el vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli que agradecieron a los misioneros por acercarse a votar.



En lo económico

Guillermo Fachinello, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, felicitó al nuevo presidente electo, Javier Milei, y destacó la tranquilidad con las que se vive pos elecciones. “En el contexto de fiesta cívica, se demostró la madurez y lo aprendido en estos 40 años de democracia. Así como también salir fortalecidos de todo esto”, manifestó.



En cuanto a lo económico, Fachinello indicó que “lo mejor es esperar que Milei arme sus equipos y la población aguarde a que luego del 10 de diciembre haga los anuncios”.



Especificó que mientras tanto, desde la CEM siguen posicionándose y expresando el compromiso con el desarrollo de la industria y el comercio.



“Debemos seguir trabajando para estar incluidos en esta cadena. Como dijo el presidente electo, somos parte de un eslabón muy importante como es el de las economías regionales”, remarcó.



Luego, recordó que Milei no visitó Misiones durante su campaña, pero anticipó que se esperará su visita desde todos los sectores para explicarle el significado de las economías regionales en la provincia.



“Estaremos siempre a disposición para aportar desde nuestro lugar con el equipo de la CEM”, ratificó.



Tras ser consultado por el cepo, Fachinello indicó que se espera la conformación de los equipos de trabajo de Milei luego de su asunción.



“Lo que el sector productivo necesita sabemos que no puede ser inmediato. Sí, se debe liberar el dólar. Nuestra brecha cambiaria. Lo importante es incluir a todos, sin perjudicar a otros sectores”.



Añadió que el sector exportador necesita un dólar a $650. Lo que arrastraría la suba de otros costos, pero “creemos que será gradual”. “Por ahí no se trata de lo que dijo durante la campaña el actual presidente electo, más bien su equipo económico como lo abordará”, dijo.



Después, señaló que se aguarda la zona aduanera especial: “Seguiremos insistiendo por este pedido y por la cuestión energética”.



Lo que se espera

En este contexto, Fachinello hizo hincapié en que hay mucho por trabajar y espera que llegue el 10 de diciembre para consensuar en conjunto con el gobierno actual.



Sobre las repercusiones tras el triunfo de Javier Milei, dijo que “hay mercados que reaccionaron de manera positiva”. Pero anticipó que es muy prematuro hacer reflexiones y se debe esperar sobre las decisiones que pueda tomar el Ministerio de Economía que asuma el próximo 10 de diciembre.



Por otro lado, se refirió al discurso de Massa tras reconocer la derrota de Unión por la Patria. “La democracia nos enseñó mucho, su discurso abrió puertas al diálogo. Nuestro país necesita tomar algunas decisiones y un rumbo que nos incluya a todos. No debemos tener miedo, hay que seguir apostando al diálogo”, insistió. Por último, hizo un análisis sobre las semanas que se aproximan hasta que Milei llegue a la presidencia.



“Serán días difíciles tal vez en lo económico, pero debemos tener paciencia. Todavía el panorama es incierto, seguro tendremos un interlocutor con Milei. Creemos que habrá un abanico de oportunidades y como dirigentes empresariales, la esperanza es un bien común que tenemos todos. Hay optimismo, y particularmente en Misiones que tiene un potencial tan grande con una población muy joven, donde se trata de que haya oportunidades para todos”.



Por otro lado, Román Queiroz, presidente de la Federación Argentina de Industriales Madereros (Faima) y vocal de la Unión Industrial Argentina (UIA), compartió sus impresiones sobre la victoria de Milei en las elecciones: “Me sorprendió el triunfo, me imaginé una elección mucho más pareja”. "Es importante una transición democrática y con acuerdos que eviten perjudicar a los argentinos, especialmente a los que se encuentran en vulnerabilidad". Román Queiroz. Presidente Federación Argentina de Industriales Madereros

Luego, admitió que “fue una sorpresa la magnitud de la diferencia en la votación” y destacó la importancia de esperar para evaluar el impacto de las decisiones que el presidente electo pueda tomar luego del 10 de diciembre.



Al igual que Fachinello coincidió que las próximas tres semanas serán un período de “mucha espera”.



“Es importante que la transición sea democrática y con acuerdos que eviten perjudicar a los argentinos, especialmente a los sectores más vulnerables”, expresó.



Industria maderera

Puntualmente sobre el impacto en la industria maderera, Queiroz manifestó que ante las propuestas de campaña de Milei sobre el libre comercio “la apertura indiscriminada a la importación podría afectar a las pymes, provocando cierres y reduciendo las ventas”.



“Hay muchos productos que vienen tanto de China como de Brasil que hoy por hoy están administrados”, reflexionó en ese sentido Queiroz.



Ello, teniendo en cuenta que en su último debate presidencial, y en algunas oportunidades en entrevistas televisivas, el ahora presidente electo habló del libre mercado y de “cortar relación con países que no sean liberales”.



Seguidamente, el empresario manifestó que “esto va a generar que muchas pymes terminen vendiendo menos o que cierren”. Luego, recordó que entre 2015 y 2019 -período en el cual gobernó Mauricio Macri en la Argentina- se cerraron 23.000 pymes en el país.



Queiroz también habló sobre prestar atención a cómo la Renovación trabajará con el nuevo gobierno y evaluó posibles repercusiones: “En la industria de Misiones hay algunos sectores que van a sufrir en cuanto a las importaciones si se toman esas medidas que anticipó Milei”.



Tras ser consultado sobre las reacciones entre sus pares, Queiroz relató que “la mayoría están contentos porque votaron por el cambio, mientras que otra parte se mostró preocupada por lo que pueda pasar”.

La Renovación agradeció a los electores

Tras los resultados de la segunda vuelta presidencia y luego de conocerse que Javier Milei triunfó ante Sergio Massa, los dirigentes de la Renovación se expresaron en las redes felicitando a los misioneros por acercarse a sufragar.



En primera instancia, Carlos Rovira, presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, escribió a través de su red social X: “Vox populi vox Dei. Felicitaciones a todos los ciudadanos misioneros”. Por su parte, el nuevo gobernador electo, Hugo Passalacqua, también expresó en la misma red social: “



Ha concluido una nueva jornada democrática en la que el pueblo argentino se ha expresado en paz. Seguiremos trabajando en estos cuatro años que se vienen para que la familia misionera siga creciendo y sea un poco más feliz cada día. Felicitaciones al presidente electo @JMilei”. En paralelo, el vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli, agradeció a todos los misioneros que fueron a votar y ejercieron su derecho fundamental en democracia. “Nos encontraremos junto a @passalacquaok trabajando los próximos 4 años por una provincia que siga creciendo, potenciando la Producción y la Industria del Conocimiento”, manifestó.