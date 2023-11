Alvarenga habló sobre el triunfo de Milei

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

La referente de la Libertad Avanza (LLA) en Misiones, Ninfa Alvarenga, expresó su alegría sobre el triunfo de Javier Milei, como presidente electo de Argentina.



“El triunfo significa mucho porque pasamos muchos momentos difíciles, momentos muy ingratos y complicados. Este triunfo es del pueblo, nunca vi militar con tanta alegría. Lo hizo la gente común que está harta y cansada de todo lo que venimos viviendo hace tantos años”.



Reformas

En diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Alvarenga habló sobre un futuro rol en LLA que aún no está definido. “Si bien soy su referente en la provincia, aún no nos pudimos comunicar, seguramente lo haré con Karina Milei a quien la vi hace tres semanas cuando se habló del acercamiento de Juntos por el Cambio”, sostuvo.



En cuanto a la relación entre el próximo gobierno nacional y provincial, reconoció posibles desafíos debido a las diferencias ideológicas.



“Será una relación que tiene que haber entre un presidente y un gobernador. El presidente electo está llegando con una serie de ideas de reforma, ideas de cambio que me imagino que en la medida que sean apoyadas por la provincia las cuestiones eleccionarias quedarán de lado. Somos de diferentes signos políticos, esta sería la mayor dificultad, si eso se pudiera zanjar creo que tendrían una buena relación” expresó.



Por posibles reformas en Misiones, Alvarenga enfatizó la necesidad de revisar el gasto público, reducir impuestos y combatir la inflación.



“Son reformas más bien a nivel nacional que van a repercutir en cada una de las provincias. Por ejemplo, la cuestión de la reducción del gasto público, pero que esa reducción sea en la política y no en lo que llega al pueblo. Eso tendría que ser uno de los primeros pilares que se tendría que ver en Misiones”.