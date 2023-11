El Rey Carlos, Harry y Megan liman asperezas para Navidad

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:00hs.

Desde que el príncipe Harry se marchara de Reino Unido para comenzar una nueva vida en Estados Unidos junto a Meghan Markle, los fanáticos de la familia real británica han deseado que las tensiones provocadas desaparezcan poco a poco.



El acercamiento del hermano del príncipe Guillermo a su familia podría estar más cerca de l pensado, según una fuente interna de Palacio al medio británico Daily Mail. Aseguran que Harry habló por teléfono con su padre el pasado martes, día de su cumpleaños. Esta llamada podría haber marcado un antes y un después en la actual situación familiar, según afirman en The Times. La fuente consultada por Daily Mail añade que los Sussex estarían dispuestos a aceptar no sólo una invitación para pasar la Navidad con Carlos III y el resto de su familia en Sandringham, algo que no hacen desde 2018, sino también otra para disfrutar de días de verano en Balmoral, Escocia. Ello, porque el rey les aseguró que desea pasar más tiempo con sus nietos.