Más de 10.000 turistas visitaron Cataratas durante el finde largo

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:05hs.

El destino Iguazú vivió un fin de semana largo -por el feriado de la Soberanía Nacional- atípico debido a la disminución del turismo nacional. No obstante, la ciudad que alberga una de las siete maravillas del mundo que son las Cataratas, mantuvo un buen porcentaje de ocupación sin cancelaciones de las reservas de turistas argentinos confirmadas con mucha antelación. Según los datos propiciados, se registró un 65% de ocupación hotelera con más de 10.000 visitantes que ingresaron a la maravilla natural.



“Iguazú transitó el feriado de la Soberanía Nacional con un promedio de ocupación que se ubica en el 65%. El movimiento se da mayoritariamente por turismo regional de extranjeros que, por estacionalidad tiende a primar en estos meses del año”, explicó el presidente del Ente Municipal de Turismo Local, Leopoldo Lucas.



Haciendo referencia a la ausencia del turismo de argentinos el funcionario remarcó: “Claramente el turismo de carácter nacional evidencia la baja debido al proceso electoral que se llevó a cabo el día domingo. Aún así, es notable la performance del destino que no para de trabajar y acrecentar el movimiento a lo largo del año”.



Con respecto a la afluencia de visitantes a Cataratas, el detalle de visitas indica que ingresan al área protegida un promedio de 1.500 turistas extranjeros por día, un nuevo número que en las últimas semanas se incrementó. “Los ingresos al Parque Nacional ascienden a más de 10.600 visitantes en los tres primeros días (viernes a lunes) y un anual de más de 1.380.000, quedando de esta manera con una marcada tendencia al alza y que seguirá incrementándose de cara al fin del ciclo”, indicó.



Según Parques Nacionales durante todo el fin de semana de sábado a lunes ingresaron 10.865 turistas de los cuales cerca 4.692 son extranjeros. Las Cataratas se muestran aún con un gran caudal de agua que superó los 4.200 metros cúbicos durante el fin de semana, casi tres veces superior al caudal normal que oscila entre 1.500 y 1.800 metros cúbicos por segundo.



Precisamente, el circuito inferior está habilitado casi en su totalidad excepto el acceso al balcón del salto Bossetti que ya se encontraba cerrado por recomendación de Parques Nacionales. Cabe destacar que el circuito Garganta del Diablo permanece cerrado y continuará inhabilitado al menos hasta fin de año.



Datos nacionales

Por otra parte, durante el fin de semana largo se movilizaron 910.000 turistas nacionales y extranjeros por la Argentina, quienes gastaron $43.378 millones en las ciudades que forman parte del circuito turístico nacional.



En detalle, viajó un 36,5% menos de turistas y el impacto económico tuvo una caída real de 32,3%, revela un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came).



A su vez, informó que en las Ruinas Jesuíticas ingresaron unos 300 visitantes. Iguazú, Posadas y otras ciudades clave como El Soberbio, San Ignacio, Concepción de la Sierra, San Javier, Apóstoles, Garupá, Montecarlo, Puerto Piray y Puerto Esperanza, tuvieron sus hoteles y restaurantes con gran concurrencia.



De igual forma, la Came detalló que en general, los argentinos que viajaron “se alojaron en casas propias, de familiares o amigos, sin ocupar plazas hoteleras y gastaron -en promedio- $29.065 diarios cada uno”. Además “en lo que va del año van nueve fines de semana largos, en los que viajaron 14,2 millones de turistas y gastaron $601 mil millones.