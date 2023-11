Abastecen a vecinos y trabajan para normalizar el servicio de agua

martes 21 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Entre domingo último y ayer se entregó agua con camiones cisterna de los Bomberos Voluntarios a vecinos jardinenses, mientras se intenta solucionar la problemática en la toma de agua.



En la ciudad de Jardín América se empezó a distribuir el líquido a pobladores que quedaron sin reservas o directamente no tienen tanques. Además, comenzó a trabajar para normalizar la situación en la planta potabilizadora; allí es necesario instalar el equipamiento que se retiró para su mantenimiento.



Ernesto Faccendini, gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad, dialogó con El Territorio y precisó sobre la situación. “Por el bajo rendimiento de los equipos de bombeo como consecuencia de la inundación en la estación de captación, se continúa con la distribución de agua sectorizando las redes por horarios y puntualmente se entrega con camiones de bomberos voluntarios a familias que quedaron reservas y sin tanque”.



Por otra parte, el funcionario explicó que desde el domingo comenzó la bajante del arroyo y ayer se empezó a transportar tosca con camiones municipales para que, en la jornada de hoy, con niveles más bajos se pueda acceder a dragar con un camión y una cuadrilla de operarios dentro de la cámara.



Ahora bien, el objetivo es retirar el material que obstruye los impulsores e introducir la tercera bomba que no fue posible descender debido a la crecida del arroyo. “Por tal motivo, durante la mañana de hoy, se debe hacer un apagado total de bombeo, por lo que se solicita a los usuarios el cuidado extremo de las reservas domiciliarias, con el objetivo de que el miércoles esté casi normalizado el suministro”, dijo Faccendini.



Durante el domingo y ayer, los bomberos voluntarios de la ciudad se encargaron de llevar agua a distintos barrios, donde se llenaron varios tanques y se asistió a quienes no tienen. El arduo trabajo por parte de los bomberos llegó a barrios como Prosol, Juan Manuel de Rosas, Sarmiento Virgen de Itatí, San Antonio, entre otros.



Es más, se contó casos en los que vecinos quedaron sin el líquido vital por 24 horas y aguardaban que se llene el tanque para el uso doméstico.