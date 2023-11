Sergio Massa se tomaría licencia en Economía para facilitar la transición

lunes 20 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se tomaría licencia en el Palacio de Hacienda para “facilitar la transición” con el presidente electo. Así, según trascendió ayer, quedarán a cargo del proceso Raúl Rigo y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.



Ya antes de las 20 horas, una hora antes de que normalmente se den a conocer los datos oficiales, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa salió a reconocer la derrota ante Javier Milei, de La Libertad Avanza.



En el búnker de Unión por la Patria en el barrio porteño de Chacarita, y acompañado por su familia y referentes del frente que lo tenía junto a Agustín Rossi como candidatos a la presidencia, dio las gracias a quienes apostaron al proyecto de unidad, pese a los resultados finales.



El actual ministro de Economía contó que se comunicó con el líder de La Libertad Avanza para reconocerlo como el nuevo presidente electo. “Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei que es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió. Lo hice convencido que lo más importante es dejar el mensaje de convivencia y diálogo, y es el mejor camino que podemos recorrer”, remarcó.



Mientras que aseveró: “Sigo creyendo al igual que el primer día que Argentina necesita acuerdos de política de Estado, que el sistema educativo, laboral y de garantía de derechos humanos, que el sistema de relación con el mundo, debe ser de acuerdo para que Argentina transite los próximos años”.



Militancia y democracia

Asimismo, se promulgó en agradecimiento a la militancia, “que en esta discusión de dos propuestas de país que se ponía en juego, intentaron contar cuál es el proyecto de país que representamos”; y destacó el trabajo de la Junta Electoral, que llevó transparencia y certidumbre a la ciudadanía.



“Esta jornada de hoy ratifica que la Argentina tiene un sistema democrático sólido y respeta siempre los resultados. Había dos caminos. Nosotros elegimos el sistema de defensa de la seguridad, elegimos promover y defender la educación y salud pública como centrales. Elegimos defender a la industria nacional, al trabajo argentino, a nuestras pymes, porque sentimos que es la mejor forma de construir prosperidad y la mejor forma de construir progreso para nuestra nación”, detalló Massa.



Al tiempo que adujo que “los argentinos eligieron otro camino y desde mañana (por hoy) la tarea es transmitir certeza de que el funcionamiento de la Argentina es responsabilidad del presidente electo”.



“Le hemos planteado la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha un mecanismo de enlace y transición para que en los próximos 19 días no tenga dudas del funcionamiento económico, político e institucional”, informó el titular del palacio de Hacienda, aludiendo al actual jefe de Estado, Alberto Fernández, y quién a será su sucesor.



En ese sentido, resaltó que “entiendo la desilusión y el enojo, en lo personal traté de dejar de mí todo, porque amo profundamente a la Argentina, amo a la Argentina de la misma manera e intensidad que amo a mis hijos. Quiero agradecer a la familia, por tanta compañía y apoyo a lo largo de estos meses”.



Seguidamente, adelantó: “Quiero contarles desde lo personal, que hoy termina una etapa en mi vida política, y seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades”.



“Y, por último, a los 11 millones de argentinos que nos acompañaron y votaron, decirles que más allá de mi persona hay miles de argentinos que tienen la convicción y el valor de defender el país inclusivo que queremos”, concluyó el ministro de Economía Sergio Massa.

Ansiedad por el valor del dólar tras el triunfo del liberal libertario

Luego del cierre de los comicios, los mercados comenzaron a mostrar las primeras reacciones ante las expectativas de los resultados. El dólar Bitcoin o dólar cripto, el único que opera las 24 horas, subió 13,3% y operaba en la noche de ayer a $1.122,11, según el promedio entre los exchanges locales reportados por Coinmonitor.



El precio del dólar blue, que cerró el viernes a $950, se actualizará recién el próximo martes por el feriado del lunes. Con un triunfo del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, se esperaba mayor presión en el mercado informal, debido a su propuesta de dolarizar la economía.



La compra-venta de criptomonedas está por fuera del mercado cambiario tradicional, las cotizaciones y las operaciones no se suspenden los fines de semana ni los feriados ni después de las 3 de la tarde, cuando cierran los bancos: siguen disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana operando. Es decir que se pueden comprar dólares cripto no solo desde Argentina sino desde cualquier lugar del mundo.



El dólar cripto, al no estar regulado, ofrece una opción más especulativa y más riesgosa, pero por eso no menos atractiva para aquellos que quieran alejarse del mercado formal.



Sin embargo, al poco tiempo de que cerraran los comicios, la cotización subió en todas las plataformas, alcanzando valores de entre 1.000 y 1.200 pesos por unidad hacia las 22.30 de ayer, luego de que Milei finalizara su primer discurso como presidente electo.