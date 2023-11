Ponderaron la tranquilidad de Misiones en cada jornada electiva

lunes 20 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

Los misioneros asistieron por cuarta vez a votar este año. En la jornada de ayer, fue el momento del balotaje, para decidir nada menos que al presidente que dirigirá los destinos del país los próximos cuatro años. Esto sin lugar a dudas, despertó las expectativas y la ansiedad desde muy temprano en los centros de votación. El buen tiempo, además, ayudó a que los vecinos se acerquen a las urnas.



En ese marco, las autoridades del Ejecutivo provincial como así también referentes del Poder Legislativo, emitieron sus respectivos sufragios y aprovecharon la ocasión para recordar la importancia de asistir a votar. Destacaron además la tranquilidad que ya es moneda corriente en la provincia durante toda la jornada electoral.



Así, el presidente de la Legislatura Carlos Rovira sufragó en la escuela 528 ubicada en calle Suiza y Rademacher de la capital provincial. Rovira asistió con su familia. Si bien durante la mañana no emitió opiniones, una vez conocidos los resultados se expresó en redes sociales, en las que escribió: “Vox pópuli vox Dei (la voz del pueblo es la voz de Dios).Felicitaciones a todos los ciudadanos misioneros”.



Por su parte, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, al momento de votar, celebró que la provincia tenga una “madurez política que ha permitido llevar todo el ciclo electoral del año 2023 con mucha normalidad y tranquilidad”.



Asimismo, indicó: “es lo más importante que tiene una sociedad, poder elegir a quién conducirá el destino del país para los próximos 4 años. Tenemos mucha expectativa y responsabilidad, vamos a vivir una jornada ayudando y colaborando porque para nosotros es fundamental que podamos tener una jornada democrática”.



“Es un día muy especial en el marco de los 40 años de democracia, sin duda es un día clave para todos los argentinos”, concluyó.



Por su lado, el vicegobernador de la provincia y senador electo, Carlos Arce, emitió su voto en el Instituto Pedro Goyena de la ciudad de Posadas y dijo: “Hoy podemos definir nuestro presidente para los próximos cuatro años así que es un día en el que los votantes definimos el futuro del país”.



Desde la Escuela Polivalente de Artes de Oberá, el gobernador electo de la provincia, también habló con los periodistas tras sufragar. Respecto al balotaje, dijo que “tiene su magia, sabemos que hoy vamos a tener un presidente nuevo y que esa decisión es tomada por la gente, con la tranquilidad absoluta que las grandes mayorías siempre tienen la razón. Costó mucho lograr la democracia, hubo que esforzarse para que se logre disfrutar una jornada como esta”.



“Hay que venir a votar como sea, pero hay que venir a expresarse, es un momento mágico para todos, hay que demostrar que somos una provincia que construye su futuro. No hay ninguna excusa para no votar”, aseguró.



Luego, una vez conocidos los números finales, dijo: “Ha concluido una nueva jornada democrática en la que el pueblo argentino se ha expresado en paz. Seguiremos trabajando en estos cuatro años que se vienen para que la familia misionera siga creciendo y sea un poco más feliz cada día. Felicitaciones al presidente electo Javier Milei”.



“Es una jornada decisiva para todo el país y la provincia”, manifestó, en tanto, el vicegobernador electo Lucas Romero Spinelli, luego de emitir su voto en el Instituto Combate de Mbororé de Posadas. El electo vicegobernador de Misiones votó a media mañana para luego recorrer escuelas y verificar que todo transcurra con total normalidad.



De igual forma, desde el arco opositor se expresaron en la jornada de elecciones, haciendo hincapié en la importancia y la responsabilidad ante todo. Además, coincidieron en que Misiones siempre vota de forma pacífica y con tranquilidad.



En ese sentido, Martín Goerling, senador electo por Misiones de Juntos por el Cambio, votó en Posadas y apuntó que se vivió una jornada muy tranquila en toda la provincia, “el día acompañó, esperemos que sea una gran jornada electoral. Se vive un gran panorama de incertidumbre, con todos los problemas que tiene la gente y lo transmite permanentemente, hay una gran presión por cambiar la historia”.



“Por lo menos lo que estuvimos chequeando, hemos cubierto todas las mesas de votación pero hay que resaltar que Misiones siempre vota tranquila, siempre hay una cultura democrática de paz y tranquilidad”, aclaró.



Al mismo tiempo que manifestó: “la expectativa es que haya un cambio en Argentina y de comenzar a trabajar en otro gobierno y es por eso que insistimos que la gente se acerque a votar, que elija su opción, que no se abstenga porque es elegir a nuestro gobernantes para los próximos cuatro años”.



En tanto, Emmanuel Bianchetti, diputado electo por la provincia de Misiones perteneciente al frente Juntos por el Cambio, llamó a “votar con libertad y sin miedo”. Carlos Rovira. Presidente de la Cámara de Representantes Oscar Herrera Ahuad. Gobernador de Misiones Hugo Passalacqua. Gobernador electo de Misiones Martín Goerling. Senador electo de Misiones Emmanuel Bianchetti. Diputado electo de Misiones