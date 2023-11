El 73% del padrón electoral de Misiones concurrió a las urnas

lunes 20 de noviembre de 2023 | 6:04hs.

El balotaje para elegir al próximo presidente de la Argentina cerró a las 18 de ayer con normalidad y con la participación del 76,32% de los empadronados nacionales, de acuerdo con el último informe difundido a esa hora por la Cámara Nacional Electoral (CNE).



Así, unos 35 millones de argentinos habilitados para votar tuvieron la oportunidad de acudir a las urnas en todo el territorio nacional y en el extranjero para designar al presidente que administrará el país durante los próximos cuatro años. La competencia en esta oportunidad fue entre el candidato de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y el postulante de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.



Con estos números del 76%, la participación fue un punto menor que en las elecciones generales del mes pasado, cuando votó el 77,04% del padrón electoral en todo el país.



Asimismo, estuvo por encima del 70,43% que hubo en agosto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso).



Es menester señalar que para el balotaje de ayer, se movilizaron 104.520 urnas para 16.941 centros de votación para los 35.405.013 argentinos habilitados para sufragar.



En Misiones

En la tierra colorada emitió su sufragio el 73% de los empadronados, según los datos que realiza el sector de estadísticas de la Policía de Misiones.



“Esta jornada vuelve a demostrar el gran nivel de compromiso cívico de los misioneros. En paz y con la voluntad de expresarse en democracia, un 73% de los habilitados para sufragar, emitieron su voto”, expresó al respecto el ministro de Gobierno Marcelo Pérez pasadas las 18 horas, a través de su cuenta de X (ex twitter).



Y remarcó: “Agradezco en nombre del gobierno de la provincia la madurez cívica demostrada”.



Estos números son ampliamente mayores a lo que había sido la participación misionera en las Paso del 13 de agosto, cuando el 66,3% de misioneros en condiciones de sufragar emitieron efectivamente su voto.



En tanto, no llega a superar la participación en las elecciones generales que se celebraron el 22 de octubre pasado, ocasión en la que votó el 79% del padrón electoral local, según habían informado oportunamente desde el Ministerio de Gobierno provincial.



En esta jornada electoral, en la provincia hubo un total de 988.482 electores habilitados para la votación en 2.879 mesas en 454 establecimientos. La cantidad de electores representa el 2,79% del empadronamiento de votantes en Argentina.



De esta manera, el balotaje de ayer clausura un largo proceso electoral que se inició en febrero pasado con las primarias en La Pampa y continuó en todos los distritos del país, en la mayoría de ellos en forma desdoblada, donde se renovaron autoridades ejecutivas y parlamentarias locales, además de los cargos nacionales.



Fue el caso de la provincia de Misiones, donde se votó en mayo por los cargos provinciales.



A partir de ahora comienza la etapa de conteo definitivo, lo que se realizará durante los próximos días a nivel nacional y también en Misiones.

En cifras

35 Millones de argentinos estuvieron habilitados para votar durante la jornada de balotaje de ayer en todos los distritos del país.

2.879 Mesas habilitadas hubo en Misiones, para que 988.482 misioneros puedan concurrir a las urnas en los 454 centros de votación dispuestos a ese fin.