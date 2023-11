Automóvil sin dueño aparente se incendió en la zona primaria aduanera de Iguazú

sábado 18 de noviembre de 2023 | 12:41hs.

Anoche cerca de las 0.30hs los Bomberos Voluntarios de Iguazú acudieron al llamado de efectivos de Gendarmería Nacional aportados en la zona primaria aduanera quienes indicaron que un vehículo se incendiaba en la zona. Se desconocen las causas del vehículo de chapa patente brasilera, por el momento descartaron que se trate de uno utilizado para contrabando de combustible.

El llamativo hecho, sobre todo porque no se ha presentado hasta el momento el propietario del vehículo, ocurrió en una zona cercana al parador de camiones y no se encontraron indicios de que se tratara de uno preparado para el contrabando de combustible. No trascendió si desde Gendarmería o desde la Policía de Misiones llevan adelante una investigación a fin de dar con el propietario.

Según detallaron los Bomberos Voluntarios, demoraron varias horas en extinguir las llamas de Chevrolet Chevrolet Corsa gris chapa patente brasileña “Se encontró en estado generalizado, se extinguió con agua y espuma con 4 líneas aproximadamente. En el lugar se presentó la policía Gendarmería y policía de tránsito, trabajamos con 3 dotaciones de bomberos” indico Marcelo Márquez jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios.

Las autoridades estiman que el vehículo tendría el tanque casi lleno debido a la voracidad del incendio.